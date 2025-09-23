Бывший владелец «Дельта Банка» Николай Лагун попал под украинские санкции Сегодня 13:32

Бывший владелец «Дельта Банка» Николай Лагун попал под украинские санкции

Бывший владелец «Дельта Банка» и нескольких других финансовых учреждений Николай Лагун попал под украинские санкции. Он отмечен среди шести человек, против которых президент Владимир Зеленский ввел ограничения.

Об этом пишет Финансовый клуб со ссылкой на указ № 694/2025 от 20 сентября.

Документом предусмотрен полный пакет санкций против Лагуна. Часть из них будет действовать 10 лет, остальные бессрочно.

В то же время он обязан и дальше выполнять свои финансовые обязательства перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Государственным ипотечным учреждением.

Вместе с Лагуном в список внесли руководителя российской «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину и пророссийского пропагандиста Александра Роджерса.

В ноябре 2021 года Печерский районный суд Киева разрешил Лагуну выехать из Украины. Суд решил, что он добросовестно погашает многомиллиардные долги перед государственными банками, перечисляя часть своей зарплаты в собственной компании.

Сам Лагун в 2022 году на судебном заседании заявил, что живет в Вене и не собирается возвращаться в Украину.

В октябре 2023 года он был объявлен в розыск, а в ноябре 2024 года Офис генпрокурора сообщил о международном розыске Лагуна по делу о неуплате 33 млн грн налогов.

Еще в октябре 2021 года ему объявили подозрение в растрате более 1 млрд грн средств «Дельта Банка». Прокуратура просила арест с альтернативой залога 1 млрд грн, но суд избрал домашний арест.

«Дельта Банк» был признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Дельта Банк» Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства «Дельта Банка» составляют более 24,5 млрд грн. Фонд гарантирования в судах пытался взыскать с Лагуна, а также других бывших должностных лиц финучреждения 22,86 млрд грн нанесенного ущерба.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали Дельта Банк, Омега Банк, Астра Банк и Кредитпромбанк, а также белорусский Дельта Банк. Все они были ликвидированы, за исключением «Астра Банка», проданного Фондом гарантирования вкладов.

Напомним, санкционная группа подготовила новый рабочий документ № 23 — комплексный план усиления экономического давления на россию. Документ содержит несколько ключевых механизмов, которые в случае реализации могут стать основой для следующей волны санкций против россии.

По данным Опендатабот, около 200 компаний находятся в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и имеют ограничения по состоянию на середину сентября 2025 года. Однако более 1,9 млрд грн за прошлый год удалось заработать самой крупной из этих компаний.

