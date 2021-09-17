Монастырский прокомментировал дело Дельта Банка

Министр внутренних дел Денис Монастырский в своем Facebook заявил, что подозрение в растрате 1 млрд гривен, о котором сообщили бывшему владельцу Дельта Банка, не будет последним в деле.

«Уверен, что это не последнее подозрение как в деле Дельта Банка, так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков», — подчеркнул глава МВД.

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11 октября правоохранители сообщили о подозрении одному из владельцев Дельта Банка. Ему инкриминируют растрату средств и имущества банка более чем на 1 млрд гривен.

На данный момент суд арестовал активы владельца банка на 790 млн гривен. В частности, наложен арест на 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях, а также на 1 млн долларов со счета председателя Совета директоров Дельта Банка.

Впоследствии правоохранители сообщили о подозрении еще четырем топ-менеджерам Дельта Банка.

По данным ведомства, подозрения вручили после проведения 14 синхронных обысков, которые проходили по местожительству причастных должностных лиц.