Фонд гарантирования продает активы Дельта Банка в Киеве и области

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продает активы АО «Дельта Банк», в обеспеченные которых нежилая недвижимость в центре Киева, земельные участки в Киевской области и корпоративные права.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
«Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу на открытом электронном аукционе активы АО „Дельта Банк“: право требования по кредиту юридического лица и имущественные права по 8 кредитам физических лиц, находящихся в залоге Национального банка Украины», — говорится в сообщении.
Торги пройдут 17 декабря 2021 года в системе Prozorro.Продажи. Общая задолженность по кредитам составляет 749,7 млн грн. В числе обеспечений, в частности: нежилая недвижимость общей площадью 2 265,7 кв. м в центре Киева, земельные участки Киевской области и корпоративные права. Начальная цена лота — 749,7 млн грн.
Торги пройдут по голландской модели аукциона, с пошаговым понижением начальной цены. Участие в них могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам. Следить за ходом торгов могут все желающие. Средства, вырученные от продажи этих активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами АО «Дельта Банк».
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