Борьба с «тенью»: штрафных санкций на 25 млн гривен — ГНС

Казна и Политика
18
За 7 месяцев 2025 года подразделения налогового аудита в ходе фактических проверок выявили почти 2 тысячи случаев нарушения трудового законодательства. Речь идет о ненадлежащем оформлении наемных работников.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
По результатам таких проверок работодатели оформили трудовые отношения с более чем 3,3 тысячами работников.
Кроме того, в межрегиональные подразделения Гоструда передано более 1,2 тысячи материалов для применения штрафов. Сейчас на их основании уже вынесены штрафные санкции на 25 млн гривен.
По почти 600 фактам нарушений трудового законодательства субъектам ведения хозяйства было вынесено предупреждение.
ГНС напоминает, что своевременное оформление трудовых отношений — обязанность работодателя, а несоблюдение законодательства влечет за собой значительные финансовые и административные последствия.
Справка Finance.ua:

  • Поступления с НДФЛ (налог на доход физического лица) за первое полугодие увеличились на 21,2% по сравнению с показателем прошлого года. В общей сложности налогоплательщики уплатили 292,3 млрд гривен. Эта сумма на 51,2 млрд грн превышает прошлогоднюю.
  • Все изменения, включая введение налога на доходы, полученные через цифровые платформы, и акциза на напитки с подсластителями, могут быть введены в следующем году, согласно национальной стратегии доходов на период до 2030 года. Планов по повышению налогов в этом году у правительства нет. Об этом Министерство финансов Украины сообщило в комментарии Общественному.
Корреспондент-редактор
