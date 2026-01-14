Борьба с иммиграцией: Трамп прекратит финансирование городов и штатов-заповедников 1 февраля
Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что приостанавливает федеральное финансирование городов-убежищ и штатов, начиная с 1 февраля, поскольку его администрация продолжает борьбу с иммиграцией.
Об этом пишет politico.
«Начиная с 1 февраля, мы не производим никаких выплат городам-заповедникам или штатам, в которых есть города-заповедники, поскольку они делают все возможное для защиты преступников за счет американских граждан», — заявил Трамп во время своего выступления в Детройтском экономическом клубе.
Он продолжил: «Это порождает мошенничество, преступность и все прочие проблемы, которые из этого вытекают, поэтому мы не производим никаких выплат никому, кто поддерживает города-заповедники».
В городах-заповедниках часто действует политика, ограничивающая возможности местных правоохранительных органов сотрудничать с федеральными иммиграционными службами.
Министерство юстиции определило 11 штатов как юрисдикции, обеспечивающие право на убежище, включая Калифорнию, Иллинойс, Миннесоту и Нью-Йорк. Округ Колумбия также считается юрисдикцией, обеспечивающей право на убежище.
Заявление Трампа прозвучало спустя всего несколько дней после того, как сотрудник Иммиграционной и таможенной службы застрелил гражданина США в Миннеаполисе. Последствия были сокрушительными: чиновники штата требуют участия в расследовании стрельбы ФБР, демократы утверждают, что ICE вообще не должна была быть в Миннеаполисе, а представители администрации Трампа называют убитую Рене Гуд внутренней террористкой.
Во вторник некоторые лидеры юрисдикций, относящихся к заповедникам, пообещали подать в суд на администрацию, если эта политика будет продолжена.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа официально запустила программу «Золотая карта Трампа», которая предлагает иностранцам возможность ускоренного получения вида на жительство в США за значительный финансовый взнос — 1 миллион долларов.
Как это работает
На сайте Trumpcard.gov размещена форма для подачи заявки. Желающие могут оплатить $15 тыс. Министерству внутренней безопасности США за ускоренную обработку документов. После прохождения проверки заявители должны внести взнос в размере $1 млн. На сайте это называют «взносом» или «подарком». После этого они могут получить визу, которая по функционалу похожа на Грин-карту и дает право жить и работать в США.
Поделиться новостью
Также по теме
Грозит ли столице дефицит бензина: администрация Киева ответила на вопрос
Индексация зарплат в январе 2026 года: будут ли начислять
Борьба с иммиграцией: Трамп прекратит финансирование городов и штатов-заповедников 1 февраля
Кто может подать заявку на визу цифрового кочевника в Болгарию
День финансов: НБУ смягчает валютные ограничения, продление военного положения и мобилизации, ситуация в Киеве
В 2026 году изменился размер алиментов: в Минюсте назвали новые минимальные суммы