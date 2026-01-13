0 800 307 555
Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, торгующих с Ираном
Президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, которые продолжают торговлю с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.
«С этого момента любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в размере 25% на любые операции, совершаемые с Соединенными Штатами Америки. Этот Приказ окончательный. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — написал Трамп.
Отмечается, что президент США таким образом намерен повлиять на правительство Ирана, которое сейчас жестоко подавляет протесты в стране. Ранее он обещал помочь протестующим прямым вмешательством.
По данным СМИ, к важнейшим торговым партнерам Ирана относятся, в частности, Индия, Китай и Турция.
Это не первый случай, когда президент США прибегает к подобным методам: Трамп уже вводил пошлины в 50% на товары из Индии в связи с закупками российской нефти этой страной.
С конца декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые антиправительственные протесты, впоследствии переросшие в жесткие стычки между демонстрантами и силовиками.
После появления сообщений о гибели сотен людей на протестах в Иране в выходные дни Трамп заявил журналистам, что Тегеран «начинает» преступать его «красную линию».
Как известно, иранские официальные лица осудили угрозы Трампа и пригрозили нанести удары по американским базам и Израилю, если Трамп выполнит свои обещания.
По материалам:
РБК-Україна
