Более 50% украинских беженцев в Чехии работают — Finance.ua

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Более 50% украинских беженцев в Чехии работают

Личные финансы
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Более 50% украинских беженцев в Чехии работают
Более 50% украинских беженцев в Чехии работают
Как сообщает издание uamedia.eu, более половины украинских беженцев в Чехии трудоустроились.
Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
В настоящее время в стране остаются около 362 тысяч.
«Позитив в том, что более 50% человек экономически продуктивного возраста работают. Эта доля очень высока по сравнению с другими странами ЕС. Гуманитарную помощь, наоборот, получают лишь около четверти людей», — подчеркнул Фиала.
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По его словам, чехи очень благосклонно приняли украинцев, а те, в свою очередь, пытаются быстро интегрироваться и «хорошо сосуществовать в чешском обществе».
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Напомним, Чехия изменила подход к предоставлению временного убежища для новых беженцев из Украины. Теперь такие убежища будут доступны только в одном городе. Украинских беженцев, предупредили в Министерстве внутренних дел об изменениях, касающихся кратковременного убежища новоприбывших.
С 1 апреля беженцы смогут остановиться на время только в городе Острава. До конца марта вновь прибывших принимает также центр в Брно.
По поводу предоставления гуманитарного жилья можно обращаться только в KACPU в Остраве (по тому же адресу). График работы: понедельник, среда, с 8.00 до 16.00, пятница — с 8.00 до 14.00.
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Справка Finance.ua:

  • Напомним, глава Министерства внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что правительство разрабатывает систему, которая будет определять, при каких условиях украинцы смогут оставаться в стране после окончания действия временной защиты. Одним из критериев станет социальная самодостаточность.
  • Украина и Чехия упростили открытие международных автобусных маршрутов.
  • Министерство внутренних дел Чехии начинает пилотный проект содействия добровольному возвращению украинцев домой. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Проект продлится с июня по ноябрь, участие в нем могут принять иностранцы, проживающие в Чехии из-за войны в Украине. Подчеркивается, что это не касается военной службы украинцев.

Денежные выплаты и помощь в Чехии: условия и сроки

По материалам:
Finance.ua
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