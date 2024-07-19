Украина и Чехия упростили открытие международных автобусных маршрутов — Finance.ua

Украина и Чехия упростили открытие международных автобусных маршрутов Сегодня 17:13 — Казна и Политика

Украина и Чехия упростили открытие международных автобусных маршрутов

договорились о ряде изменений, упрощающих открытие автобусных маршрутов. На заседании смешанной комиссии между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерством транспорта Чехии Ministerstvo dopravy стороны

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Об этом рассказали в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

О чем идет речь

Больше не нужно наличие паритетного партнера из сопредельной страны.

Срок согласования маршрута и выдачи разрешения составит не более 4 месяцев.

Установлены каналы коммуникации между странами для открытия маршрутов.

«Рост спроса на автобусные перевозки требует от государства обеспечить эффективный процесс открытия новых маршрутов, чтобы рынок мог быстро реагировать на запрос пассажиров. Чехия — одна из самых популярных стран по вопросу автобусного сообщения, поэтому совместно с чешскими коллегами мы упростили процедуру открытия маршрутов. В первую очередь мы убираем норму о необходимости паритетного партнера как усложняющую процедуру и фиксируем четкие временные рамки, чтобы перевозчик мог планировать свою деятельность. Уверен, что это решение улучшит транспортную доступность, увеличит объем пассажирских перевозок и будет способствовать активизации бизнеса», — отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

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Чехия стала первой страной, с которой Украина обеспечила полное соответствие регулярных автобусных маршрутов. В этом году договоренности по беcпаритетному выполнению пассажирских перевозок уже заключены со Словакией.

Ожидаем, что договоренность будет стимулировать развитие бизнеса, улучшение экономических связей и позволит обеспечить доступность перевозок между странами.

Справка Finance.ua:

Министерство внутренних дел Чехии начинает пилотный проект содействия добровольному возвращению украинцев домой. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Сообщается, что проект продлится с июня по ноябрь, участие в нем могут принять иностранцы, проживающие в Чехии из-за войны в Украине. Подчеркивается, что это не касается военной службы украинцев.

Чехия — едва ли не единственная страна (вместе с Грецией, а теперь и Польшей), в которой фактически нельзя сменить страну защиты. Но это работает в других странах Европейского союза. Так что, если вы имеете временную защиту в ЧР, но затем переедете в Германию, Францию ​​или Испанию, то получите защиту в Германии, Франции или Испании. А защита в Чешской Республике будет аннулирована. Но вернуться в Чехию уже не получится. Однако есть исключение — этот вопрос можно решить через суд.

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