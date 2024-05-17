Чехія планує пілотний проєкт допомоги в поверненні українців додому — Finance.ua
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Чехія планує пілотний проєкт допомоги в поверненні українців додому

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Чехія планує пілотний проєкт допомоги в поверненні українців додому
Чехія планує пілотний проєкт допомоги в поверненні українців додому
Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки розпочинає пілотний проєкт сприяння добровільному поверненню українців додому.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Повідомляється, що проєкт триватиме з червня по листопад, участь у ньому можуть узяти іноземці, які проживають у Чехії через війну в Україні. Підкреслюється, що це не стосується військової служби українців.

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Програма розрахована максимум на 430 осіб. Подати заявку можуть особи, яким надано тимчасовий захист, і ті, хто вже отримали міжнародний захист.
«Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, за станом здоров’я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому», — зазначив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.
Міністр пояснив, що для 400 людей буде придбано квитки на автобус від місця проживання в Чехії до найближчого місця перебування в Україні, ще 30 особам із проблемами зі здоров’ям надаватимуться індивідуальні послуги медичного транспорту.

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Іноземець зможе подати запит на відшкодування витрат, пов’язаних із поверненням в Україну, лише один раз, а якщо передумає й захоче подати заяву на дозвіл на проживання протягом наступних дванадцяти місяців, доведеться сплатити половину витрат.
З бюджету Міністерства внутрішніх справ на пілотний проєкт виділено 5 595 000 чеських крон (близько 226 тис. євро).
За даними МВС Чехїі, у країні перебувають близько 310 тисяч українців з візами тимчасового захисту. Це майже дорівнює кількості української громади, яка проживала там до 24 лютого 2022 року.

Довідка Finance.ua:

  • у Чехії знайшли роботу дві третини працездатних біженців з України. Водночас третині втікачів від війни не вистачає грошей на щоденні витрати;
  • в уряді Чехії пропонують зміну до законодавства, щоб дозволити українцям із тимчасовим захистом переходити на довготерміновий тип перебування. Умовою буде економічна самостійність;
  • у Чехії поширені агентства із працевлаштування, які допомагають владнати організаційні питання іноземним працівникам. Водночас у країні чимало таких компаній, які працюють у «сірій зоні» чи нелегально.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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