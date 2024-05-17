Чехия планирует пилотный проект помощи в возвращении украинцев домой — Finance.ua
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Чехия планирует пилотный проект помощи в возвращении украинцев домой

Личные финансы
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Чехия планирует пилотный проект помощи в возвращении украинцев домой
Чехия планирует пилотный проект помощи в возвращении украинцев домой
Министерство внутренних дел Чехии начинает пилотный проект содействия добровольному возвращению украинцев домой.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Сообщается, что проект продлится с июня по ноябрь, участие в нем могут принять иностранцы, проживающие в Чехии из-за войны в Украине. Подчеркивается, что это не касается военной службы украинцев.

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Программа рассчитана максимум на 430 человек. Подать заявку могут лица, которым предоставлена ​​временная защита, и те, кто уже получил международную защиту.
«Мы хотим предложить помощь тем, кто, например, по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам хочет вернуться домой», — отметил министр внутренних дел Вит Ракушан.
Министр пояснил, что для 400 человек будут куплены билеты на автобус от места проживания в Чехии до ближайшего места пребывания в Украине, еще 30 лицам с проблемами со здоровьем будут предоставляться индивидуальные услуги медицинского транспорта.

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Иностранец сможет подать запрос на возмещение расходов, связанных с возвращением в Украину, только один раз, а если передумает и захочет подать заявление на жительство в течение следующих двенадцати месяцев, придется уплатить половину расходов.
Из бюджета Министерства внутренних дел на пилотный проект выделено 5,595 млн чешских крон (около 226 тыс. евро).
По данным МВД Чехии, в стране находятся около 310 тысяч украинцев с визами временной защиты. Это почти равно количеству украинской громады, проживавшей там до 24 февраля 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • в Чехии нашли работу две трети трудоспособных беженцев из Украины. В то же время трети беженцев не хватает денег на ежедневные расходы;
  • в правительстве Чехии предлагают изменение в законодательство, чтобы разрешить украинцам с временной защитой переходить на долгосрочный тип пребывания. Условием будет экономическая самостоятельность;
  • в Чехии распространены агентства по трудоустройству, которые помогают решить организационные вопросы иностранным работникам. В то же время в стране немало таких компаний, которые работают в «серой зоне» или нелегально.
По материалам:
Корреспондент.net
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