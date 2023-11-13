Более 490 млн долл.: платформа United24 собрала такую ​​сумму за полтора года — Finance.ua

Более 490 млн долл.: платформа United24 собрала такую ​​сумму за полтора года Сегодня 10:45 — Казна и Политика

более 490 млн долларов. Как сообщил президент Владимир Зеленский, онлайн-платформа для сбора средств United24 уже собрала

«Фандрейзинговой платформе United24 уже полтора года. Собрано более 490 миллионов долларов от людей со всего мира, присоединяются новые амбассадоры и компании», — отметил президент.

Читайте также Приобретенные за деньги доноров United24 реанимобили поступят в 5 областей

Президент поблагодарил всех, кто продолжает поддерживать Украину.

Напомним, что в мае 2023 года Президент Владимир Зеленский подписал указ по инициативе создания национального бренда United24 для объединения усилий международных партнеров по поддержке Украины.

Читайте также Правительство утвердило порядок использования собранных на United24 средств на разминирование

Эта фандрейзинговая платформа United24 является «единственным окном» для пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан с целью поддержки Украины.

Помощь в таких направлениях: помощь Вооруженным силам, гуманитарная, медицинская помощь и помощь детям, восстановление инфраструктуры, цифровое и информационное противодействие вооруженной агрессии.

Справка Finance.ua:

ранее Кабинет Министров утвердил порядок использования средств, собранных на платформе United24, для финансирования мер по гуманитарному разминированию;

для разминирования Украины нужно 5 лет и 300 млн долларов ежегодно — о такой сумме заявили в ООН;

на фандрейзинговой платформе UNITED24 собрали 1,25 млн долларов на восстановление лицея в селе Бузова Киевской области. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.