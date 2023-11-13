Более 490 млн долл.: платформа United24 собрала такую ​​сумму за полтора года — Finance.ua

Более 490 млн долл.: платформа United24 собрала такую сумму за полтора года
Как сообщил президент Владимир Зеленский, онлайн-платформа для сбора средств United24 уже собрала более 490 млн долларов.
«Фандрейзинговой платформе United24 уже полтора года. Собрано более 490 миллионов долларов от людей со всего мира, присоединяются новые амбассадоры и компании», — отметил президент.
Президент поблагодарил всех, кто продолжает поддерживать Украину.
Напомним, что в мае 2023 года Президент Владимир Зеленский подписал указ по инициативе создания национального бренда United24 для объединения усилий международных партнеров по поддержке Украины.
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Эта фандрейзинговая платформа United24 является «единственным окном» для пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан с целью поддержки Украины.
Помощь в таких направлениях: помощь Вооруженным силам, гуманитарная, медицинская помощь и помощь детям, восстановление инфраструктуры, цифровое и информационное противодействие вооруженной агрессии.
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Справка Finance.ua:
- ранее Кабинет Министров утвердил порядок использования средств, собранных на платформе United24, для финансирования мер по гуманитарному разминированию;
- для разминирования Украины нужно 5 лет и 300 млн долларов ежегодно — о такой сумме заявили в ООН;
- на фандрейзинговой платформе UNITED24 собрали 1,25 млн долларов на восстановление лицея в селе Бузова Киевской области. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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