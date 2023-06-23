Для розмінування України потрібно 5 років і 300 млн доларів щорічно — ООН — Finance.ua
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Для розмінування України потрібно 5 років і 300 млн доларів щорічно — ООН

Казна та Політика
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Для розмінування України потрібно 5 років і 300 млн доларів щорічно — ООН
Для розмінування України потрібно 5 років і 300 млн доларів щорічно — ООН
У Організації Об'єднаних Націй заявили, що для розмінування України внаслідок вторгнення рф знадобиться операція, подібна до очищення Європи від вибухонебезпечних речовин після Другої світової війни.
Про це повідомляє The Straits Times.
«На це завдання буде потрібно до 300 мільйонів доларів США на рік протягом наступних п’яти років, щоб знешкодити протипіхотні міни, які завдають найбільшої шкоди економіці України, сказав голова відділу протимінної діяльності Програми розвитку ООН Пол Хеслоп.
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Він підкреслив, що те, з чим стикається Україна сьогодні, значною мірою збігається з тим, з чим зіткнулася Європа наприкінці Другої світової війни. Він пояснив, що Європа розв’язала проблему небезпеки вибухонебезпечних речовин протягом 15 років після закінчення війни.
ООН планує зосередитися на розмінуванні в Україні, яке матиме найбільший економічний вплив.
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«Що ми можемо зробити в найближчі 3−5 років, аби вирішити 75−80% проблем, які спричиняє економічні труднощі», — сказав пан Хеслоп.
Цього року на потреби розмінування надійшло близько 35 мільйонів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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