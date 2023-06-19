Україна випереджає план розмінування сільськогосподарських земель — Finance.ua

Україна випереджає план розмінування сільськогосподарських земель Сьогодні 21:35 — Казна та Політика

На засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності ухвалили рішення про те, що над розробкою Стратегії протимінної діяльності працюватиме міжвідомча робоча група з питань гуманітарного розмінування.

Про це GrowHow повідомила пресслужба Мінекономіки.

У групі представлені усі державні інституції, дотичні до процесу гуманітарного розмінування. В її рамках буде створено робочу групу, яка напрацьовуватиме Стратегію. Органам виконавчої влади запропоновано подати кандидатури до складу групи.

Як зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко, до роботи над Стратегією хочуть залучити усіх зацікавлених осіб, щоб розробити максимально дієвий та практичний документ.

Під час засідання Національний орган з питань протимінної діяльності також підтримав пропозицію Мінекономіки щодо розробки експериментальної постанови уряду, яка значно спростить виробництво, сертифікацію та закупівлі спеціальної техніки для розмінування.

Орган також підтримав пропозицію Мінагрополітики щодо коригування площ територій, що потребують розмінування.

— Ухвалені раніше плани з обстеження та очищення території виконуються з випередженням. При цьому значні потенційно забруднені площі, як показало їх обстеження, не потребують розмінування. Наразі з 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного очищення, понад 100 тисяч гектарів вже готові до здійснення на них господарської діяльності. Тому плани будемо корегувати, — зазначила Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що ключовим завданням для України у сфері гумрозмінування на сьогодні є посилення спроможностей розміновувачів. Розробка та ухвалення рішення дозволить пришвидшити процес насичення підрозділів необхідною технікою та обладнанням.

Нагадаємо, План заходів із розмінування (гуманітарного розмінування) земель сільськогосподарського призначення розрахований на чотири роки та передбачає повернення в експлуатацію 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення. Вже цього року може бути повернуто в експлуатацію до 165 тисяч га земель, або близько 35% з визначених Планом.

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