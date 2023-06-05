Платформа UNITED24 здійснила перший збір для відновлення навчального закладу на $1,25 мільйона — Finance.ua
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Платформа UNITED24 здійснила перший збір для відновлення навчального закладу на $1,25 мільйона

Казна та Політика
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На фандрейзинговій платформі UNITED24 зібрали 1,25 млн доларів на відновлення ліцею в селі Бузова на Київщині.
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Тепер 452 дитини зможуть повернутися до навчання офлайн. Усе завдяки вашій підтримці», — йдеться в повідомленні.
За словами Федорова, це перший збір на відновлення навчального закладу.
Також на платформі вже розпочали другий, а 5 серпня Андрій Шевченко разом з Олександром Зінченком проведуть у Лондоні матч зірок світового футболу Game4Ukraine.
Головна ціль заходу — зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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