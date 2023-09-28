Приобретенные за деньги доноров United24 реанимобили поступят в 5 областей — Finance.ua

Приобретенные за деньги доноров United24 реанимобили поступят в 5 областей Сегодня 07:31

Медики пяти украинских областей получат 15 автомобилей скорой медицинской помощи: их приобрели за средства, собранные в рамках инициативы United24.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что скорые типа C получат центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киевской, Черкасской, Львовской, Волынской и Черновицкой областей. Цена каждого из автомобилей составляет 2 млн 600 тыс. гривен.

Реанимобили оборудованы кислородными баллонами, кардиомониторами, дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких.

«Реанимобиль типа „С“ — это, можно сказать, реанимация на колесах. Так что еще больше украинцев смогут получить экстренную медицинскую помощь, а медицинские работники смогут быстро довезти пациентов в больницу, спасти их жизнь», — указала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Она напомнила, что за время российского полномасштабного вторжения оккупанты повредили 103 скорых, разрушили — 253 и еще 125 авто захватили.

За 12 месяцев работы инициативы United24 по поддержке здравоохранения Украины люди из 110 стран мира задонатили почти 1,4 миллиарда гривен.

По состоянию на 25 июля и с начала действия инициативы UNITED24 удалось приобрести крупнейшую партию автомобилей скорой медицинской помощи — 40 реанимобилей.

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