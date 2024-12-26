Большинство пользователей iPhone и Galaxy не находят ИИ-функции полезными — исследование Сегодня 22:06 — Технологии&Авто

Большинство пользователей iPhone и Galaxy не находят ИИ-функции полезными — исследование, Фото: freepik

Владельцы iPhone 16 и других смартфонов Apple с поддержкой Apple Intelligence, а также пользователи Samsung из Galaxy AI, не считают ИИ-функции на своих устройствах полезными.

Об этом свидетельствует исследование SellCell.

Результаты показали, что 73% владельцев iPhone и 87% владельцев смартфонов Galaxy не видят значительной пользы от ИИ функций на своих устройствах.

Несмотря на недовольство владельцев смартфонов Apple, они все же считают наличие ИИ функций важным критерием при выборе нового устройства.

Проблема заключается в том, что существующие функции Apple Intelligence их не интересуют. Важно отметить, что опрос проводился до выхода iOS 18.2, которая добавила больше ИИ-функций на смартфоны пользователей.

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По данным исследования, более половины владельцев iPhone 16, 15 Pro и 15 Pro Max никогда не использовали Apple Intelligence. В частности, таких пользователей насчитывается 58,4%. Среди владельцев смартфонов Samsung 53,1% никогда не использовали Galaxy AI.

Функции, не пользующиеся спросом

Самыми популярными ИИ-функциями в Apple Intelligence являются инструменты для написания текстов и сводки об уведомлениях.

В Galaxy AI больше всего пользователей привлекают функции Circle to Search и Photo Assist для редактирования фотографий.

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Однако большинство пользователей не считают эти функции слишком ценными. Только 11,1% пользователей Apple Intelligence и 5,6% пользователей Galaxy AI оценивают эти функции как действительно полезные.

Несмотря на то, что ИИ-функции Apple Intelligence не пользуются большой популярностью среди пользователей, 21,1% считает наличие этих функций очень важным фактором при выборе нового смартфона.

Вдобавок к этому, каждый шестой владелец смартфонов Apple мог бы рассмотреть возможность перехода на смартфоны Samsung, если функции Galaxy AI были бы ощутимо лучше Apple Intelligence.

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В то же время только 9,7% владельцев Galaxy рассматривали бы возможность перехода на iPhone 16 или другие модели из-за Apple Intelligence.

Причины низкой популярности ИИ-функций

Большинство пользователей Galaxy, никогда не использовавших ИИ на своих смартфонах, просто не обновили свою систему.

Главной причиной для владельцев iPhone является то, что они не видят достаточной пользы в этих функциях.

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