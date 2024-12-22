Xiaomi представила инновационную ручку-словарь: перевод текста и голосовые запросы с помощью ИИ — Finance.ua

Xiaomi представила инновационную ручку-словарь: перевод текста и голосовые запросы с помощью ИИ Сегодня 05:31 — Технологии&Авто

Xiaomi представила инновационную ручку-словарь: перевод текста и голосовые запросы с помощью ИИ

Xiaomi представила новый необычный продукт под брендом Mijia — ручку-словарь Dictionary Pen C1. С помощью нее нельзя писать, зато можно перевести напечатанный текст или узнать значение слова по голосовому запросу.

Об этом пишет Gizmochina.

У новинки есть встроенный ИИ, значительный словарный запас более 26 млн слов, сканер и экран.

Примечательно, что устройство поддерживает как онлайн, так и офлайн перевод, поэтому подключение к сети для работы не обязательно.

Как это работает:

нужно провести пером по строке с текстом и на экране высветится перевод, точность которого достигает 98%. По словам компании, на распознавание уходит около 0,3 с.

если в тексте нет нужной фразы, ее можно произнести голосом — встроенный микрофон распознает запрос и выведет ответ на экран.

кроме этого ИИ может «погонять» по грамматике, фонетике и поможет запомнить новые слова, а также предложит практические упражнения.

Заявленное время автономной работы составляет до 100 дней в режиме ожидания, имеется 32 ГБ встроенной памяти для загрузки дополнительных словарей и обновлений.

Цена Mijia Dictionary Pen C1 — 349 юаней (~2000 грн). На AliExpress пока нет, но это дело времени.

УНІАН По материалам:

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