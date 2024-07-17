Бизнес ожидает замедления деловой активности: курс гривны и прогнозы — Finance.ua

Бизнес ожидает замедления деловой активности: курс гривны и прогнозы
Бизнес сдержанно оценил свою деловую активность в следующие 12 месяцев, зато продолжалось улучшение инфляционных ожиданий и прогнозов привлечения инвестиций.
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Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка.
Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 99.5% по сравнению со 103.0% в I квартале 2024 года (I квартал).
У участников опроса были слабые ожидания по количеству работников и будущему финансово-экономическому состоянию своих предприятий.
В то же время, респонденты продолжают ожидать увеличения будущих объемов реализации собственной продукции, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, хотя и более низкими темпами.
Военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, влияющим на способность предприятий наращивать объемы производства.
Существенно усилилось влияние таких факторов как высокие цены на энергоносители, сырье и материалы, значительные курсовые колебания, нехватка квалифицированных работников.
Бизнес сдержанно оценил объем производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 0.3% (в I квартале 2024 года — 8.5%). Уменьшение спрогнозировали предприятия большинства видов экономической деятельности (ВЭД), кроме сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, энерго- и водоснабжения; респонденты из восьми областей; малые предприятия; экспортеры и работающие исключительно на внутреннем рынке.
Улучшение инфляционных ожиданий длилось седьмой квартал подряд: во ІІ квартале 2024 года ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 9.0% по сравнению с 11.0% в предыдущем квартале.
Доля опрошенных, ожидавших инфляцию не выше 10.0%, выросла за квартал с 48.4% до 62.8%.
Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 84.5% респондентов.
Существенно усилилось влияние курсового фактора — на 8.9 п. п. до 68.3%.
Ожидания девальвации национальной валюты усилились: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 41.61 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 40.44 грн/долл. США).
Курс гривны
Доля респондентов, которые прогнозируют, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев будет колебаться в диапазоне 42.1 — 44.0 грн/долл. США, выросло за квартал с 24.2% до 35.3%.
Текущее финансово-экономическое состояние предприятий ухудшилось: баланс ответов составлял «минус» 4.3% по сравнению с «минус» 1.4% в I квартале.
Ожидания респондентов по финансово-экономическому состоянию собственных предприятий в следующие 12 месяцев ослабли: баланс ответов — «минус» 0.2% (в I квартале — 3.7%).
Ухудшения ожидают предприятия транспорта и связи, других видов деятельности, торговли и добывающей промышленности.
В то же время, респонденты строительства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности предоставили оптимистичные прогнозы. Участники опроса сохранили оптимистичные ожидания объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке: балансы ответов — 8.7% и 11.0% соответственно (в I квартале — 10.6% и 6.8% соответственно).
Роста общих объемов реализации продукции ожидают респонденты большинства ВЭД, наиболее существенно — строительства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (балансы ответов 20.0%, 18.7% и 14.8% соответственно).
Рост объемов реализации продукции на внешнем рынке также ожидают респонденты большинства видов экономической деятельности, за исключением предприятий торговли и строительства.
Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 27 мая 2024 года.
В опросе приняли участие 660 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).
В числе опрошенных предприятий 21.4% - компании оптовой и розничной торговли, 18.6% - перерабатывающей промышленности, 14.2% - сельского хозяйства, 13.0% - транспорта и связи, 6.7% - добывающей промышленности, 4.8% - энерго- и водоснабжения, 3.0% - строительства, 18.2% - другие; 30.2% респондентов — крупные предприятия, 37.4% - средние, 32.4% - малые.
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