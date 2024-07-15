Перевалит за 42 грн? Чего ждать от курса доллара в ближайшие дни — Finance.ua

Перевалит за 42 грн? Чего ждать от курса доллара в ближайшие дни Сегодня 11:03 — Валюта

Перевалит за 42 грн? Чего ждать от курса доллара в ближайшие дни

В ближайшую неделю украинцам не стоит ожидать резких колебаний курса. Общая картина не изменится, а главные действия на денежном рынке произойдут уже в осенний период.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, пишет РБК-Украина. По его словам, курс будет на уровне 40−41 грн/доллар.

«Конечно же, действие режима „управляемой гибкости“ будет продолжаться, а это означает почти ежедневные, но незначительные валютные изменения без каких-либо внезапных курсовых скачков или падений», — сказал Лесовой.

Читайте также В Нацбанке назвали причины высокого спроса на валюту и роста курса доллара

Он также добавил, что, по его мнению, летний период полностью отвечает понятию паузы. То есть не стоит ожидать, что в ближайшее время, несмотря на инфляционное давление, на рынке произойдет что-то экстраординарное.

«Ожидается, что уже со второй половины августа и ориентировочно до конца сентября могут сформироваться новые условия: то есть влияние инфляции станет больше, а конечный курс доллара в 2024 году ожидается на отметке 42,1 грн», — отметил банкир.

После летней паузы некоторые процессы пойдут быстрее. Есть вероятность, что в сентябре будут новые валютные коридоры: 41−42 грн/доллар и 44−47 грн/евро, добавил банкир.

«Однако фоны будут формироваться довольно медленно и постепенно: по нашим оценкам, это может занять определенное время, и это не будет резко (думаю, что изменения на рынке будут происходить по аналогии апреля и мая). Другими словами, на сентябрь может прийтись новый пик основных» валютных изменений в этом году", — сказал Лесовой.

В период с 15 по 21 июля банкир сделал следующий прогноз курса:

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 40−41 грн/доллар и 43−45 грн/евро, на наличном рынке — 40−41,2 грн/доллар и 43−46 грн/евро.

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3−0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

«Таким образом, середина июля ничем не запомнится: все валютные изменения будут вполне ожидаемыми и прогнозируемыми, а общая картина не изменится: основные события на валютном рынке произойдут уже в осенний период», — подытожил он.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.