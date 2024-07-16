Изменения в межбанковских платежных операциях в Украине в национальной валюте: что предлагает НБУ — Finance.ua

Изменения в межбанковских платежных операциях в Украине в национальной валюте: что предлагает НБУ Сегодня 12:00 — Валюта

Национальный банк предлагает внести изменения в Инструкцию по выполнению межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Для чего это

Это обусловлено необходимостью ее приведения в соответствие с нормами Закона Украины «Об административной процедуре» (действие которого распространяется на Национальный банк с 01 января 2025 года).

В этой связи Национальный банк планирует:

уточнить сроки рассмотрения документов банка, которые подаются для получения разрешения на работу в системе электронных платежей (далее — СЭП) по соответствующей модели обслуживания консолидированного корреспондентского счета, и документы другого учреждения, которые подаются для включения его в участников СЭП;

предусмотреть право Национального банка оставить без движения документы банка, которые подаются для получения разрешения на работу в СЭП по соответствующей модели обслуживания консолидированного корреспондентского счета, и документов другого учреждения, которые подаются для включения ее в участников СЭП, в случае предоставления неполного пакета документов или оформления и представление документов с нарушениями;

обеспечить информирование банка и другого учреждения об оставлении документов без движения в течение трех рабочих дней со дня получения документов с указанием выявленных недостатков и срока их устранения;

предоставить право банку и другому учреждению подавать ходатайство в Национальный банк о продлении срока устранения недостатков;

предусмотреть возможность возобновления срока рассмотрения документов, оставленных без движения, при исправлении банком и другим учреждением выявленных недостатков;

предоставить право Национальному банку возвращать документы банка и другому учреждению в случае неустранения недостатков в течение установленного срока.

Такие нормы содержат проект постановления «Об утверждении Изменений в Инструкцию о выполнении межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте» (далее — проект постановления), предлагаемый для общественного обсуждения.

Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам

Напомним, в течение месяца гривна потеряла 61 копейку к доллару США. Хотя эксперты прогнозируют, что июль будет достаточно спокойный, но затем ситуация изменится не в пользу национальной валюты.

Недавно Нацбанк отменил некоторые валютные ограничения для волонтеров, населения и бизнеса. НБУ актуализирует целый ряд валютных ограничений. Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года. Во-первых, изменения направлены на увеличение инвестиционной привлекательности и привлечение частного иностранного капитала.

Во-вторых, Национальный банк продолжает предпринимать шаги, чтобы поспособствовать повышению обороноспособности Украины и поддержать волонтерское сообщество.

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