Валютная нестабильность: чего ждать летом и до конца года — Finance.ua

Валютная нестабильность: чего ждать летом и до конца года Сегодня 09:05 — Валюта

Валютная нестабильность: чего ждать летом и до конца года, unsplash.com

В течение месяца гривна потеряла 61 копейку по отношению к доллару США. Хотя эксперты прогнозируют, что июль будет достаточно спокойным, однако потом ситуация изменится не в пользу национальной валюты.

Об этом пишет РБК-Украина.

По официальному курсу НБУ, на 9 июня курс гривны составил 40,15 грн/долл., а к 10 июля он упал до 40,76 грн/долл. Основные причины — снижение поступлений валютной выручки от экспортеров и рост спроса на иностранную валюту.

По данным руководителя службы продаж казначейских продуктов банка «Авангард» Юрия Крохмаля, в июне волатильность курса доллара на межбанковском рынке была ограничена коридором 40,10 — 40,90. При этом НБУ удовлетворял весь избыточный спрос, допуская при этом умеренные колебания курса.

«Как правило, летний период относительно спокойный, что также способствует умеренной волатильности. Действия НБУ на рынке принципиально не изменились. Валютная либерализация не привела к какому-либо чрезмерному давлению на курс, которое было бы проблемой для регулятора», — отметил он.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий считает, что девальвационным фактором является дефицитный торговый баланс Украины, который продолжает ухудшаться.

По идее, в июле увидим аналогичную тенденцию — объемы экспорта будут уменьшаться. Так что спрос на валюту будет оставаться достаточно высоким.

Скорее всего, во втором полугодии курс гривны будет находиться в диапазоне 41−42 за доллар. Но, опять же, стоит ожидать планового и контролируемого снижения курса, в котором нуждается экономика, прогнозирует заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

С высокой вероятностью, курс не выйдет за рамки диапазона 40,00 — 41,25, прогнозирует Юрий Крохмаль.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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