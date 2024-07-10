Украинцы за этот год уже приобрели валюту на $5,3 миллиарда, что больше, чем за весь прошлый год — Finance.ua
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Украинцы за этот год уже приобрели валюту на $5,3 миллиарда, что больше, чем за весь прошлый год

Валюта
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Украинцы за этот год уже приобрели валюту на $5,3 миллиарда, что больше, чем за весь прошлый год
Украинцы за этот год уже приобрели валюту на $5,3 миллиарда, что больше, чем за весь прошлый год
В июне 2024 года объемы покупки валюты населением превысили объемы ее продаж на $0,97 миллиарда.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
В частности, в июне население уменьшило объемы покупки наличной валюты до $2,08 млрд по сравнению с рекордными $2,24 млрд в мае. Одновременно объемы продаж наличной валюты также снизились с $1,27 миллиарда в мае до $1,19 миллиарда в июне.

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Кроме того, физические лица приобрели безналичную валюту на сумму $0,38 миллиарда, а продали на $0,29 миллиарда.
Напомним, средний курс продажи наличного доллара в Украине в июне 2024 года вырос на 1,7% - до 40,85 гривен. По данным НБУ, по сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 8,0% (3,02 гривны).
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По материалам:
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