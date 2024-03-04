Бизнес-организации назвали возможные последствия блокирования украинско-польской границы — Finance.ua

Бизнес-организации назвали возможные последствия блокирования украинско-польской границы Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Польско-украинская хозяйственная палата, Конфедерация «Левиатан» и Союз украинских предпринимателей выступили с общим обращением к правительствам Польши и Украины сделать все возможное, чтобы «остановить дальнейшее разрушение общих политических, экономических и социальных отношений».

Они отметили , что главными последствиями блокады границы являются прямые потери торговли, утрата доверия к бизнесу и постепенное ухудшение бизнес-климата.

Организации отметили в обращении, что они ожидают реальных результатов от правительств обеих стран по разблокированию границы.

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«Это должно сопровождаться разработкой, в сотрудничестве с Евросоюзом, действенной программы для устранения ключевых экономических причин, приводящих к таким ужасающим событиям. Несмотря на разницу во взглядах и вызовах в нашем сотрудничестве, существующие проблемы любой экономической и социальной группы не могут быть решены путем блокирования границ и ключевых транспортных маршрутов», — говорится в заявлении.

Организации работодателей утверждают, что в стратегических интересах безопасности обеих стран и всего европейского сообщества есть «прекращение дальнейшего разрушения взаимных политических, экономических и социальных отношений, которые приобрели исторически высокий уровень после полномасштабного вторжения россии в Украину два года назад».

Как отмечается, страна-агрессор россия — единственная сторона, которая выигрывает от такого развития событий.

Бизнес-организации отметили, что экономическими последствиями пограничного кризиса стали:

прямые потери в торговле, которая очень быстро росла за последние два года с выгодой для всех партнеров и положительным балансом для польской стороны;

потеря доверия, которое быстро снижается во взаимных экономических отношениях и уже приводит к отказу от участия в новых, или открытому нарушению действующих долгосрочных контрактов;

постепенно поднимается бизнес-климат, что порождает вопрос о будущем взаимовыгодном партнерстве в восстановлении Украины, включая возможные польские инвестиции;

«подрываются усилия Украины на пути к успешным переговорам о ее вступлении в ЕС».

«Позволяя текущим событиям на польско-украинской границе выйти из-под контроля, мы рискуем обострить проблемы и распространить их на другие сферы, которые будут сопровождаться постепенной потерей доверия во взаимных отношениях, приобретенного за последние два года, и серьезной угрозой для шансов на процветание будущих отношений между нашими странами», — говорится в заявлении.

Как подчеркивается, будущие поколения польских и украинских предпринимателей и общества обеих стран не простят эту кардинальную ошибку.

С 9 февраля 2024 года на территории Польши возле границы с Украиной продолжаются акции протеста фермеров на дорогах, ведущих к пунктам пропуска. Главные требования протестующих: запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от Европейского зеленого курса.

За это время произошло пять случаев высыпания украинских агрокультур из грузовых вагонов на путях или из грузовиков на дороги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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