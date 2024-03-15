Бизнес назвал наиболее актуальные потребности в смягчении валютных ограничений — Finance.ua

Бизнес назвал наиболее актуальные потребности в смягчении валютных ограничений
Бизнес нуждается в смягчении валютных ограничений для выплаты дивидендов нерезидентам и оплаты услуг.
Таковы выводы опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди членских компаний.
«Самыми актуальными потребностями для бизнеса в контексте потенциального смягчения ограничений бизнес определил оплату услуг, выплату дивидендов нерезидентам и увеличение лимитов по операциям с использованием гривневых корпоративных платежных карт за пределами Украины», — отмечают в ЕБА.
Оплата услуг
Наибольший запрос у бизнеса на смягчение введенных ограничений имеется в части оплаты услуг, оплата которых запрещена (так называемый «некритический» импорт — маркетинговые услуги, рекламные, бизнес-консалтинг, образование
и т. п.).
Бизнес-сообщество предлагает расширить возможности оплаты других услуг за границу или вообще отменить перечень критического импорта для услуг (по аналогии с товарами).
Выплата дивидендов нерезидентам
71% опрошенных компаний называют актуальной потребность в выплате дивидендов нерезидентам. В частности, для 43% этот пункт чрезвычайно важен.
При этом 47% среди тех компаний, для кого этот вопрос актуален, отмечают, что их потребность в выплате дивидендов может быть удовлетворена в случае установления ежеквартального лимита на осуществление таких операций до 500 тысяч евро. В то же время для 29% компаний удовлетворительным будет лимит более 2 млн евро.
Важно рассмотреть вопрос о возможности трансграничных переводов для групп компаний, нерезиденты которых являются эмитентами еврооблигаций.
Увеличение лимитов по операциям с использованием гривневых корпоративных платежных карт за пределами Украины
68% компаний нуждаются в увеличении лимитов по операциям с использованием гривневых корпоративных платежных карт за пределами Украины. Для большинства компаний достаточным был бы предел 100−500 тысяч гривен в месяц.
В то же время некоторые компании отмечают, что целесообразно увеличить разрешенную сумму p2p переводов в иностранной валюте для физических лиц (с валютных карт в украинских банках на карты в иностранных банках).
Выплата ссуд нерезидентам
Для половины компаний, принявших участие в опросе, вопрос выплаты ссуд является актуальным. Из них 26% оценивают эту потребность в объеме более 2 млн евро ежеквартально. Столько же компаний оценивают потребность в выплате ссуд нерезидентам в объеме менее 100 тысяч евро, и 24% - в размере 100−500 тысяч евро в квартал.
При этом компании отмечают необходимость предоставления возможности осуществлять оплату процентов по кредитам от нерезидентов, полученных до 24.02.2022. Речь идет о текущих процентах и процентах, которые уже накоплены за два года.
Оплата роялти
Половина среди нуждающихся в оплате роялти требует лимита в размере 100−500 тысяч грн в месяц, 30% - до 100 тысяч грн в месяц и 20% - более 2 млн гривен в месяц.
Оплата услуг проживания за границей украинцев, являющихся налоговыми резидентами Украины
Для большинства компаний, заявивших об этой потребности, (53%) достаточным будет лимит до 100 тысяч грн в месяц, 47% оценили потребность в 100−500 тысяч грн ежемесячно.
Оплата штрафов за нарушение условий экспортных контрактов
Для 78% опрошенных компаний Ассоциации не актуальны операции по оплате штрафов за нарушение условий экспортных контрактов. Актуально, но не критично — для 17% компаний, очень актуально для 3%. Для большинства достаточным был бы предел до 100 тысяч грн в месяц.
Также компании отмечают необходимость таких мер в направлении валютной либерализации:
- Увеличить срок возврата экспортной выручки. Также необходимо освободить от пени за несвоевременный возврат валютной выручки за период 2023 года из-за блокирования границ Украины.
- Отменить запрет на погашение процентов по товарным кредитам по импортным контрактам.
- Разрешить производить оплату работы иностранного или аутсорсингового персонала за рубежом.
- Расширить возможности для финансирования деятельности представительств украинского бизнеса за границей в пределах лимита 100 — 500 тыс. грн в месяц.
- Снять ограничения на покупку валюты, если на валютном счете есть собственные средства (экспортная выручка), или увеличить лимит остатков собственных валютных средств на счетах юридического лица с 400 000 грн в эквиваленте хотя бы 1 млн грн — для обеспечения возможности покупки валюты по импортным поставкам.
- Разрешить украинским компаниям покупать акции других украинских компаний у собственников-нерезидентов.
- Разрешить осуществление инвестиций за границу в рамках лимитов. Диверсификация украинского бизнеса и регистрация представительств по развитию рынка требует внесения уставного капитала. Даже для минимальных нужд — это 200−300 тыс. евро/год.
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