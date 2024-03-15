Бизнес назвал наиболее актуальные потребности в смягчении валютных ограничений — Finance.ua

Бизнес назвал наиболее актуальные потребности в смягчении валютных ограничений Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Бизнес назвал наиболее актуальные потребности в смягчении валютных ограничений

Бизнес нуждается в смягчении валютных ограничений для выплаты дивидендов нерезидентам и оплаты услуг.

Таковы выводы опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди членских компаний.

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«Самыми актуальными потребностями для бизнеса в контексте потенциального смягчения ограничений бизнес определил оплату услуг, выплату дивидендов нерезидентам и увеличение лимитов по операциям с использованием гривневых корпоративных платежных карт за пределами Украины», — отмечают в ЕБА.

Оплата услуг

Наибольший запрос у бизнеса на смягчение введенных ограничений имеется в части оплаты услуг, оплата которых запрещена (так называемый «некритический» импорт — маркетинговые услуги, рекламные, бизнес-консалтинг, образование и т. п. ).

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Бизнес-сообщество предлагает расширить возможности оплаты других услуг за границу или вообще отменить перечень критического импорта для услуг (по аналогии с товарами).

Выплата дивидендов нерезидентам

71% опрошенных компаний называют актуальной потребность в выплате дивидендов нерезидентам. В частности, для 43% этот пункт чрезвычайно важен.

При этом 47% среди тех компаний, для кого этот вопрос актуален, отмечают, что их потребность в выплате дивидендов может быть удовлетворена в случае установления ежеквартального лимита на осуществление таких операций до 500 тысяч евро. В то же время для 29% компаний удовлетворительным будет лимит более 2 млн евро.

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Важно рассмотреть вопрос о возможности трансграничных переводов для групп компаний, нерезиденты которых являются эмитентами еврооблигаций.

Увеличение лимитов по операциям с использованием гривневых корпоративных платежных карт за пределами Украины

68% компаний нуждаются в увеличении лимитов по операциям с использованием гривневых корпоративных платежных карт за пределами Украины. Для большинства компаний достаточным был бы предел 100−500 тысяч гривен в месяц.

В то же время некоторые компании отмечают, что целесообразно увеличить разрешенную сумму p2p переводов в иностранной валюте для физических лиц (с валютных карт в украинских банках на карты в иностранных банках).

Выплата ссуд нерезидентам

Для половины компаний, принявших участие в опросе, вопрос выплаты ссуд является актуальным. Из них 26% оценивают эту потребность в объеме более 2 млн евро ежеквартально. Столько же компаний оценивают потребность в выплате ссуд нерезидентам в объеме менее 100 тысяч евро, и 24% - в размере 100−500 тысяч евро в квартал.

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При этом компании отмечают необходимость предоставления возможности осуществлять оплату процентов по кредитам от нерезидентов, полученных до 24.02.2022. Речь идет о текущих процентах и ​​процентах, которые уже накоплены за два года.

Оплата роялти

Половина среди нуждающихся в оплате роялти требует лимита в размере 100−500 тысяч грн в месяц, 30% - до 100 тысяч грн в месяц и 20% - более 2 млн гривен в месяц.

Оплата услуг проживания за границей украинцев, являющихся налоговыми резидентами Украины

Для большинства компаний, заявивших об этой потребности, (53%) достаточным будет лимит до 100 тысяч грн в месяц, 47% оценили потребность в 100−500 тысяч грн ежемесячно.

Оплата штрафов за нарушение условий экспортных контрактов

Для 78% опрошенных компаний Ассоциации не актуальны операции по оплате штрафов за нарушение условий экспортных контрактов. Актуально, но не критично — для 17% компаний, очень актуально для 3%. Для большинства достаточным был бы предел до 100 тысяч грн в месяц.

Также компании отмечают необходимость таких мер в направлении валютной либерализации:

Увеличить срок возврата экспортной выручки. Также необходимо освободить от пени за несвоевременный возврат валютной выручки за период 2023 года из-за блокирования границ Украины. Отменить запрет на погашение процентов по товарным кредитам по импортным контрактам. Разрешить производить оплату работы иностранного или аутсорсингового персонала за рубежом. Расширить возможности для финансирования деятельности представительств украинского бизнеса за границей в пределах лимита 100 — 500 тыс. грн в месяц. Снять ограничения на покупку валюты, если на валютном счете есть собственные средства (экспортная выручка), или увеличить лимит остатков собственных валютных средств на счетах юридического лица с 400 000 грн в эквиваленте хотя бы 1 млн грн — для обеспечения возможности покупки валюты по импортным поставкам. Разрешить украинским компаниям покупать акции других украинских компаний у собственников-нерезидентов. Разрешить осуществление инвестиций за границу в рамках лимитов. Диверсификация украинского бизнеса и регистрация представительств по развитию рынка требует внесения уставного капитала. Даже для минимальных нужд — это 200−300 тыс. евро/год.

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