Нацбанк предлагает изменить правила инкассации и перевозки валютных ценностей — Finance.ua

Нацбанк предлагает изменить правила инкассации и перевозки валютных ценностей
Национальный банк Украины предлагает ввести изменения организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Это связано с необходимостью приведения отдельных требований к организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей банков в соответствие с нормами Закона Украины „О Национальном банке Украины“, вступившими в силу с 1 января 2024 года», — пояснили в Нацбанке.
В частности, в этой связи предусматривается:
- уточнить определение отдельных терминов;
- урегулировать некоторые вопросы, связанные с введением использования оптовой тары для перевозки наличных денег (на паллетах с коробками для банкнот, монет);
- уточнить требования к порядку хранения ценностей, которые инкассаторы банка и юридического лица, осуществляющего инкассацию денег, могут хранить в сейфе ночного хранения ценностей;
- установить требования по обустройству бронированного оперативного автотранспорта банков, способного обеспечить перевозку оптовых партий наличных денег (на паллетах);
- уточнить требования по заполнению сопроводительного кассового ордера к сумке с ценностями, в случае отсутствия в ней иностранной валюты;
- установить для локаций банков, на которых осуществляется обработка наличных на оборудовании для автоматизированной обработки наличных [сортировка по категориям (пригодные и изношенные), выявление сомнительных банкнот], требования по наличию бокса инкассации или специально отгороженной и оборудованной территории, на которой осуществляется погрузка и разгрузка наличных в/из оперативного автотранспорта.
Напомним, Национальный банк предлагает обновить порядок организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений. Регулятор предлагает обустроить системами технологического видеоконтроля помещения финансовых учреждений, где осуществляются кассовые операции.
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