Нацбанк предлагает изменить правила инкассации и перевозки валютных ценностей — Finance.ua

Нацбанк предлагает изменить правила инкассации и перевозки валютных ценностей Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Нацбанк предлагает изменить правила инкассации и перевозки валютных ценностей

Национальный банк Украины предлагает ввести изменения организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Это связано с необходимостью приведения отдельных требований к организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей банков в соответствие с нормами Закона Украины „О Национальном банке Украины“, вступившими в силу с 1 января 2024 года», — пояснили в Нацбанке.

В частности, в этой связи предусматривается:

уточнить определение отдельных терминов;

урегулировать некоторые вопросы, связанные с введением использования оптовой тары для перевозки наличных денег (на паллетах с коробками для банкнот, монет);

уточнить требования к порядку хранения ценностей, которые инкассаторы банка и юридического лица, осуществляющего инкассацию денег, могут хранить в сейфе ночного хранения ценностей;

установить требования по обустройству бронированного оперативного автотранспорта банков, способного обеспечить перевозку оптовых партий наличных денег (на паллетах);

уточнить требования по заполнению сопроводительного кассового ордера к сумке с ценностями, в случае отсутствия в ней иностранной валюты;

установить для локаций банков, на которых осуществляется обработка наличных на оборудовании для автоматизированной обработки наличных [сортировка по категориям (пригодные и изношенные), выявление сомнительных банкнот], требования по наличию бокса инкассации или специально отгороженной и оборудованной территории, на которой осуществляется погрузка и разгрузка наличных в/из оперативного автотранспорта.

Напомним, Национальный банк предлагает обновить порядок организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений. Регулятор предлагает обустроить системами технологического видеоконтроля помещения финансовых учреждений, где осуществляются кассовые операции.

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