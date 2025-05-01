Безработица в марте была самой низкой за все время полномасштабной войны, но не все так просто — ЦЭС Сегодня 11:03 — Личные финансы

Безработица в марте была самой низкой за все время полномасштабной войны, но не все так просто — ЦЭС

Активность на рынке труда остается ниже, чем до полномасштабной войны. Люди стали более активно искать работу, чем в 2024 году, но объем размещенных новых резюме остается на около 80% от среднего уровня 2021 года. Количество новых вакансий практически прекратило рост и остается на уровне 85−90% с 2021 года.

Об этом свидетельствует трекер экономики Центра экономической стратегии.

«Рынок труда Украины крайне остро ощущает на себе все вызовы полномасштабной войны. Экономический шок начала российского вторжения повлек за собой падение как спроса, так и предложения труда — бизнесы не нанимали, а люди не подавались на работу», — отмечают эксперты.

Потом спрос на рабочую силу стал восстанавливаться, но медлительно. В то же время количество желающих найти новую работу уже летом 2022 года взлетело и превысило средние показатели 2021 года. Впрочем, дальше тренды разошлись: потребность в рабочей силе все время восстанавливалась вместе с восстановлением экономики, а активность соискателей работы все время сокращалась — не в последнюю очередь из-за миграции украинцев за границу и мобилизации в Силы обороны.

График: ЦЭС

С начала полномасштабного вторжения Государственная служба статистики не публикует данные о безработице. Исследовательское агентство Info Sapiens производит собственные оценки его уровня. Согласно им, в марте 2025 года уровень безработицы в Украине снизился до 12,1% — самого низкого показателя с начала полномасштабной войны.

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«Однако люди, получающие доход вне формального рынка (без договора, с наличными деньгами, не на полный день), часто считают себя трудоустроенными — и не попадают в учет как безработные. Это искажает понимание масштабов проблемы, — рассказал директор ЦЭС Глеб Вышлинский. — Даже по довоенным данным — уровень безработицы у нас был ниже, чем, например, в Испании. Хотя очевидно, что испанская экономика в целом в лучшем состоянии, чем украинская. Просто, кажется, там есть определенная традиция: либо работа должна быть хорошая, либо мы сидим и пьем кофе».

По его словам, в Украине наоборот.

«Это, наверное, еще с 90-х идет: лучше уж какая-то плохая работа, неполный день, теневая занятость, что-то непродуктивное — стоять в переходе, перепродавать что-то, зарабатывать 100 гривен в день — но главное, чтобы работать. И это формирует восприятие, которое мы даже не можем до конца уловить из данных. Потому что скажет ли такой человек, что он не работает? Естественно, нет — он же занят», — объясняет директор ЦЭС.

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Прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденных экономить на еде, — в марте 2025 года увеличилась до 24,7%. В прошлом 2024 году показатель экономии на еде в целом был заметно выше уровня безработицы — одним из факторов этого может быть более быстрый, чем в 2023 году, рост цен на продукты.

График: ЦЭС

Справка Finance.ua:

Война в Украине принесла не только гуманитарные, но и серьезные экономические вызовы. В частности, высокий уровень безработицы, инфляция и зависимость от международной помощи стали главными факторами, влияющими на стабильность экономической ситуации, заявляли эксперты;

в Украине стремительно увеличивается дисбаланс между количеством вакансий и соискателями работы. Наиболее остро кадровый голод ощущается в столице, где открыто 75 тыс. вакансий, в то время как зарегистрированных безработных всего 3 тысячи;

ситуация с занятостью в Европейском Союзе улучшилась по сравнению с периодом, когда началась пандемия коронавируса. В 2020 году средний уровень безработицы среди стран составил 7,2% от рабочей силы, в 2024 году — 6%, в начале 2025-го — 5,7%. Но, несмотря на всеобщую тенденцию, ситуация между странами заметно отличается.

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