Беженцы решают главную проблему Евросоюза по сокращению населения — Reuters — Finance.ua
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Беженцы решают главную проблему Евросоюза по сокращению населения — Reuters

Мир
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Беженцы решают главную проблему Евросоюза по сокращению населения — Reuters
Беженцы решают главную проблему Евросоюза по сокращению населения — Reuters
В 2023 году миграция в страны Европейского Союза способствовала росту общей численности населения, даже несмотря на то, что смертность продолжала превосходить рождаемость.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Евростата.
«После сокращений в 2020 и 2021 годах, связанных с влиянием пандемии Covid-19, количество населения 27 стран ЕС выросло второй год подряд с 447,6 миллиона до 449,2 миллиона человек в течение прошлого года», — говорится в публикации. Чистая внутренняя миграция включала прибытие перемещенных лиц из Украины", — говорится в отчете Евростата.
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Низкий уровень рождаемости в Европе означает, что так называемая «естественная» составляющая численности населения — рождаемость минус смертность — с 2012 года остается отрицательной и не меняется.
«Это, в сочетании со старением и общим демографическим кризисом, привело к беспокойству относительно нехватки рабочей силы и будущего финансирования государств национального благосостояния», — пишет Reuters.

Справка Finance.ua:

  • украинским беженцам, которые находятся за границей в статусе временной защиты, иногда приходится менять страну пребывания. Получение повторной защиты зависит от политики каждой страны в отдельности;
  • в первой половине 2024 года Германия оставалась лидером среди стран Европы для просителей убежища. Однако количество поданных заявлений о предоставлении убежища в стране уменьшилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года;
  • Совет Европейского Союза принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 года для более 4 миллионов украинских беженцев, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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