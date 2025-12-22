0 800 307 555
Мир
Макрон дал разрешение на строительство нового атомного авианосца
Президент Франции Эмманюэль Макрон официально разрешил заменить флагман французского флота — атомный авианосец Charles de Gaulle. Новый корабль будет почти вдвое больше нынешнего.
Об этом сообщил французский общественный вещатель France24.
Макрон объявил во время визита во французские военные в Объединенных Арабских Эмиратах.
«В эпоху хищников мы должны быть сильными, чтобы нас боялись», — заявил он.
Новый авианосец тоже будет атомным. Его водоизмещение составит около 80 000 тонн, длина — 310 метров. Для сравнения: нынешний Charles de Gaulle имеет водоизмещение 42 000 тонн и длину 261 метр. Экипаж нового корабля будет составлять 2000 человек, он сможет нести 30 истребителей.
Charles de Gaulle — единственный атомный авианосец вне ВМС США — вошел в состав флота в 2001 году после десяти лет строительства. Франция начала исследовать варианты его замены в 2018 году.
Решение было принято, несмотря на бюджетный кризис во Франции. Часть военного руководства, в частности, генерал Фабьен Мандон, критиковала проект, указывая на другие приоритетные потребности на фоне угрозы войны с россией в Европе.
France24 пишет, что, хотя будущий корабль будет значительно меньше 11 огромных авианосцев ВМС США, пока только Китай и Королевский флот Великобритании эксплуатируют авианосцы подобного размера — и все они оснащены обычными двигателями.
По материалам:
suspilne.media
