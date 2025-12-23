Apple оштрафовали в Италии на 98 млн евро: причины

0 800 307 555
Итальянское антимонопольное ведомство (AGCM) оштрафовало американского технологического гиганта Apple на 98 миллионов евро за нарушение антимонопольного законодательства через так называемую политику прозрачности отслеживания приложений (App Tracking Transparency, ATT).
Об этом сообщает Euractiv.
Политика прозрачности отслеживания приложений (ATT) — это набор правил конфиденциальности, которые Apple ввела для сторонних разработчиков приложений, работающих в ее магазине приложений, начиная с 2021 года.
AGCM утверждает, что эта политика нарушает европейские антимонопольные правила, в частности злоупотребляя доминирующим положением Apple на рынке магазинов приложений.
Политика отслеживания Apple также была введена в одностороннем порядке для всех других разработчиков и нанесла ущерб интересам коммерческих партнеров Apple, заявило AGCM.
Также было установлено, что эта политика непропорциональна с точки зрения защиты данных, поскольку она заставляла сторонних разработчиков дважды требовать согласия для тех же целей, что AGCM сочла «непропорциональным».
Кроме того, было отмечено, что Apple должна была обеспечить тот же уровень защиты конфиденциальности пользователей, позволив разработчикам приложений получать согласие на профилирование за один шаг.
В марте изготовитель iPhone был оштрафован французскими антимонопольными органами на 150 миллионов евро за свою политику прозрачности. Ранее в феврале немецкий антимонопольный орган также указывал на аналогичные проблемы в своих предварительных выводах.
AGCM также заявила, что провела это расследование совместно с Европейской комиссией.
УНН
