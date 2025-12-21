Инфляция на аренду в Турции достигла 60% Сегодня 22:04 — Мир

Инфляция на аренду в Турции достигла 60%

Инфляция в сфере аренды недвижимости и образования в Турции составляет около 60% годовых, что значительно превышает общий показатель инфляции в стране.

Об этом заявил глава Центрального банка Турции Фатих Карахан, пишет Ekonomim.

По словам эксперта, хотя власти достигли улучшения показателей в большинстве товарных групп по сравнению с маем, когда инфляция достигла своего пика, сфера услуг остается «горячей».

Инфляция в сфере услуг остается высокой. В сегментах аренды недвижимости и образования она держится на уровне около 60%, в то время как в других видах услуг динамика соответствует прогнозам регулятора. Предварительные данные указывают, что в ближайшем будущем инфляция в сфере аренды приблизится к общей инфляции. — цитирует слова Карахана газета Ekonomim.

По официальным данным Института статистики (TUIK), годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,07% по итогам ноября (по сравнению с 32,87% месяцем ранее).

Независимая исследовательская группа ENAG оценила годовой показатель инфляции в ноябре значительно выше — 56,82%.

На фоне этих данных Центральный банк Турции на своем последнем заседании в декабре решил снизить ключевую ставку на 0,15 процентного пункта: с 39,5% до 38%.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.