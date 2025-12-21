0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инфляция на аренду в Турции достигла 60%

Мир
13
Инфляция на аренду в Турции достигла 60%
Инфляция на аренду в Турции достигла 60%
Инфляция в сфере аренды недвижимости и образования в Турции составляет около 60% годовых, что значительно превышает общий показатель инфляции в стране.
Об этом заявил глава Центрального банка Турции Фатих Карахан, пишет Ekonomim.
По словам эксперта, хотя власти достигли улучшения показателей в большинстве товарных групп по сравнению с маем, когда инфляция достигла своего пика, сфера услуг остается «горячей».
Инфляция в сфере услуг остается высокой. В сегментах аренды недвижимости и образования она держится на уровне около 60%, в то время как в других видах услуг динамика соответствует прогнозам регулятора. Предварительные данные указывают, что в ближайшем будущем инфляция в сфере аренды приблизится к общей инфляции.
— цитирует слова Карахана газета Ekonomim.

По официальным данным Института статистики (TUIK), годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,07% по итогам ноября (по сравнению с 32,87% месяцем ранее).
Независимая исследовательская группа ENAG оценила годовой показатель инфляции в ноябре значительно выше — 56,82%.
На фоне этих данных Центральный банк Турции на своем последнем заседании в декабре решил снизить ключевую ставку на 0,15 процентного пункта: с 39,5% до 38%.
По материалам:
Главком
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems