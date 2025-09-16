Без Европы США не будут вводить дополнительные пошлины против Китая за нефть из рф — Бессент Сегодня 14:24

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Дональда Трампа не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить закупки российской нефти, если европейские страны сами не введут высокие пошлины против Китая и Индии.

Об этом пишет Reuters.

В совместном интервью Reuters и Bloomberg он подчеркнул, что именно Европа должна играть более активную роль в сокращении доходов россии от нефти и завершении войны против Украины. «Мы ожидаем, что европейцы сделают свою часть. Мы не двигаемся дальше без Европы», — отметил Бессент.

По его словам, в ходе переговоров с китайскими чиновниками в Мадриде он подчеркнул, что США уже ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за закупок российской нефти. Президент Трамп, по его словам, настаивает, чтобы европейские страны установили пошлины от 50 до 100% на импорт из Китая и Индии. В ответ китайская сторона заявила, что закупка нефти является «суверенным делом».

Бессент также подверг критике европейские страны, которые продолжают покупать нефть и нефтепродукты, произведенные в Индии из российского сырья, подчеркнув, что таким образом они «финансируют конфликт в собственном дворе». «Я гарантирую, что если Европа введет существенные вторичные тарифы против покупателей российской нефти, война завершится через 60−90 дней», — заявил он.

Глава Минфина США добавил, что пошлины против индийских товаров уже дали «заметный прогресс» в переговорах с Нью-Дели.

Бессент также сообщил, что США готовы сотрудничать с европейскими партнерами по более жестким санкциям против российских компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл». Отдельно рассматривается возможность использования части замороженных российских активов в сумме $300 млрд.

Напомним, ранее посол США в НАТО Мэтью Витакер заявлял , что США не ввели вторичные санкции против Китая за его поддержку войны против Украины, потому что сейчас ведут с ним широкие торговые переговоры. Президент Дональд Трамп угрожал ввести санкции против покупателей российской нефти, если Киев и москва не достигнут соглашения о прекращении войны. В настоящее время Белый дом ввел пошлины только относительно Индии при закупке ею российской нефти, но не относительно Китая.

Министр финансов США Скотт Бессент также анонсировал новые санкции против россии. Американский министр уверял, что Штаты рассматривают все варианты санкций против россии.

