Берлин планирует перейти на «международное финансирование» потребностей Украины в рамках механизма G7 — Finance.ua

Берлин планирует перейти на «международное финансирование» потребностей Украины в рамках механизма G7 Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Берлин планирует перейти на «международное финансирование» потребностей Украины в рамках механизма G7

Немецкие власти уверены, что международное сообщество сможет еще до конца года реализовать план Группы семи по выделению Украине кредита на 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет доходов с замороженных российских активов, что позволит финансировать военную помощь Киеву.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил заместитель представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер.

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Бюхнер напомнил, что G7 согласовали, что еще до конца 2024 года этот кредит должен быть запущен.

«Мы твердо исходим из того, что-то, о чем было согласовано в Италии, реально, что это можно воплотить в жизнь. Со следующего года кредит будет доступен», — сказал он.

Бюхнер назвал «справедливым», чтобы страна-агрессор россия, напавшая на соседнее государство, сама платила за то, чтобы Украина могла защищаться.

Заместитель представителя подчеркнул также, что Германия остается крупнейшим, с большим отрывом от других европейских стран, поставщиком помощи, в том числе военной, Украине. Эта помощь не будет уменьшаться, заверил он.

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Спикер Министерства финансов Фабиан Лебер также заверил, что все правительство будет продолжать оказывать военную помощь, сколько потребуется.

«Важно подчеркнуть, что мы как правительство, министр финансов, мы, конечно, хотим так поддержать Украину, чтобы она могла защититься в российской агрессивной войне», — сказал Лебер.

Отвечая на многочисленные вопросы относительно того, что в проекте бюджета ФРГ на следующий год, мол, не предусмотрена отдельная статья финансирования на военную поддержку Украины, представитель сказал: «В ходе этого финансирования, начиная с 2025 года, планируется перейти на международное финансирование помощи Украине в рамках международного инструмента, согласованного в июне на встрече G7. Относительно этого инструмента ведется интенсивная работа».

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По словам Лебера, кредитные деньги будут переданы напрямую в бюджет Украины, и Киев сможет использовать их на то, что считает нужным.

В то же время он заверил, что «если возникнет какая-нибудь неотложная потребность, Минфин готов в любой момент рассмотреть это».

В последние дни в СМИ активно дискутируется тема проекта бюджета ФРГ в контексте продолжения военной поддержки Украины. Некоторые СМИ акцентировали внимание на том, что в документе не предусмотрены на это новые деньги.

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Как сообщалось, страны G7 договорились предоставить Украине 50 миллиардов долларов кредита, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов. План состоит в том, что Украина получит от союзников 50 миллиардов долларов в конце этого года, а погашать кредит будут процентами из замороженных в западных финансовых организациях российских золотовалютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.

Укрінформ По материалам:

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