Украинцам в Германии придется ехать домой для получения загранпаспорта — Finance.ua

Украинцам в Германии придется ехать домой для получения загранпаспорта
Украинским беженцам — мужчинам мобилизационного возраста — придется ехать на Родину для получения загранпаспорта. Выдавать заменители — проездные документы для иностранцев — первыми отказались власти федеральной земли Гессен.
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Большинство федеральных земель не видят целесообразности в инициативе немецкого правительства по обеспечению всех украинских беженцев в Германии заменителями их просроченных загранпаспортов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства EPD, проведенного среди ответственных министерств в федеральных землях и представителей власти на местах, сообщает DW.
Чиновники считают, что украинцы самостоятельно способны поехать в Украину и получить загранпаспорта надлежащего государственного образца.
Серые паспорта для иностранцев уже окончательно решили не выдавать в федеральной земле Гессен, где находятся около 20 тысяч украинских мужчин призывного возраста.
«Иммиграционные власти земли Гессен, как правило, не выдают немецкие проездные документы украинским мужчинам призывного возраста. Разумно будет им поехать в Украину для получения паспорта и прохождения обязательной военной службы», — заявили в министерстве труда и социальных вопросов земли Гессен в Висбадене.
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