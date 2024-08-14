Украинцам в Германии придется ехать домой для получения загранпаспорта — Finance.ua

Украинцам в Германии придется ехать домой для получения загранпаспорта Сегодня 11:10 — Личные финансы

Украинцам в Германии придется ехать домой для получения загранпаспорта

Украинским беженцам — мужчинам мобилизационного возраста — придется ехать на Родину для получения загранпаспорта. Выдавать заменители — проездные документы для иностранцев — первыми отказались власти федеральной земли Гессен.

Читайте также Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Большинство федеральных земель не видят целесообразности в инициативе немецкого правительства по обеспечению всех украинских беженцев в Германии заменителями их просроченных загранпаспортов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства EPD, проведенного среди ответственных министерств в федеральных землях и представителей власти на местах, сообщает DW.

Чиновники считают, что украинцы самостоятельно способны поехать в Украину и получить загранпаспорта надлежащего государственного образца.

около 20 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Серые паспорта для иностранцев уже окончательно решили не выдавать в федеральной земле Гессен, где находятсяукраинских мужчин призывного возраста.

«Иммиграционные власти земли Гессен, как правило, не выдают немецкие проездные документы украинским мужчинам призывного возраста. Разумно будет им поехать в Украину для получения паспорта и прохождения обязательной военной службы», — заявили в министерстве труда и социальных вопросов земли Гессен в Висбадене.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.