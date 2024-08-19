Германия передала Украине новый пакет помощи — Finance.ua

Германия передала Украине новый пакет помощи Сегодня 16:28 — Казна и Политика

Германия передала Украине новый пакет помощи

Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. В нем, в частности, новая система ПВО, беспилотники, винтовки и снаряды.

Об этом сообщили в правительстве страны.

Читайте также Как поехать в Украину и сохранить выплаты в Германии: пошаговая инструкция для украинцев

Украина получит от официального Берлина:

1 зенитно-ракетный комплекс IRIS-T;

14 тысяч снарядов калибра 155 мм;

10 морских дронов;

16 разведывательных беспилотников Vector;

6 высокомобильных инженерных экскаваторов;

1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

55 тысяч аптечек первой помощи;

700 штурмовых винтовок MK 556;

10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;

50 винтовок CR 308.

Стоит вспомнить, что ряд украинских медиа недавно заявляли о прекращении помощи от Германии из-за отсутствия средств в бюджете. Однако в Министерстве иностранных дел Украины опровергли такие сообщения, назвав их некорректными и манипулятивными.

Читайте также Стало известно, в каких регионах Германии больше всего беженцев из Украины

Напомним, украинским беженцам — мужчинам мобилизационного возраста — придется ехать на Родину для получения загранпаспорта. Выдавать заменители — проездные документы для иностранцев — первыми отказались власти федеральной земли Гессен.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.