Германия передала Украине новый пакет помощи — Finance.ua

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Германия передала Украине новый пакет помощи

Казна и Политика
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Германия передала Украине новый пакет помощи
Германия передала Украине новый пакет помощи
Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. В нем, в частности, новая система ПВО, беспилотники, винтовки и снаряды.
Об этом сообщили в правительстве страны.
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Украина получит от официального Берлина:
  • 1 зенитно-ракетный комплекс IRIS-T;
  • 14 тысяч снарядов калибра 155 мм;
  • 10 морских дронов;
  • 16 разведывательных беспилотников Vector;
  • 6 высокомобильных инженерных экскаваторов;
  • 1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями;
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 55 тысяч аптечек первой помощи;
  • 700 штурмовых винтовок MK 556;
  • 10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;
  • 50 винтовок CR 308.
Стоит вспомнить, что ряд украинских медиа недавно заявляли о прекращении помощи от Германии из-за отсутствия средств в бюджете. Однако в Министерстве иностранных дел Украины опровергли такие сообщения, назвав их некорректными и манипулятивными.
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Напомним, украинским беженцам — мужчинам мобилизационного возраста — придется ехать на Родину для получения загранпаспорта. Выдавать заменители — проездные документы для иностранцев — первыми отказались власти федеральной земли Гессен.
По материалам:
Укрінформ
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