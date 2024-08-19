Германия передала Украине новый пакет помощи — Finance.ua

Германия передала Украине новый пакет помощи
Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. В нем, в частности, новая система ПВО, беспилотники, винтовки и снаряды.
Об этом сообщили в правительстве страны.
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Украина получит от официального Берлина:
- 1 зенитно-ракетный комплекс IRIS-T;
- 14 тысяч снарядов калибра 155 мм;
- 10 морских дронов;
- 16 разведывательных беспилотников Vector;
- 6 высокомобильных инженерных экскаваторов;
- 1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 55 тысяч аптечек первой помощи;
- 700 штурмовых винтовок MK 556;
- 10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;
- 50 винтовок CR 308.
Стоит вспомнить, что ряд украинских медиа недавно заявляли о прекращении помощи от Германии из-за отсутствия средств в бюджете. Однако в Министерстве иностранных дел Украины опровергли такие сообщения, назвав их некорректными и манипулятивными.
Напомним, украинским беженцам — мужчинам мобилизационного возраста — придется ехать на Родину для получения загранпаспорта. Выдавать заменители — проездные документы для иностранцев — первыми отказались власти федеральной земли Гессен.
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