Стало известно, в каких регионах Германии больше всего беженцев из Украины — Finance.ua

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Стало известно, в каких регионах Германии больше всего беженцев из Украины

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Стало известно, в каких регионах Германии больше всего беженцев из Украины
Стало известно, в каких регионах Германии больше всего беженцев из Украины
Западная часть ФРГ оказалась самым популярным регионом среди украинских беженцев. А в городах Берлин и Гамбург, которые одновременно являются федеральными землями, самая большая концентрация украинцев по отношению к местным жителям.
Немецкое федеральное статистическое ведомство Destatis обнародовало официальные данные о распределении украинских беженцев по регионам ФРГ, сообщает Mediendienst Integration.
Согласно последним данным Destatis за июль 2024 года, собранным от местных регистрационных органов по всей Германии, больше всего граждан Украины приняла федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия. Этот регион известен такими крупными городами, как Кёльн, Дюссельдорф, Мюнстер, и на сегодняшний день здесь живут 232 252 украинца.
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При подсчете ведомство брало в расчет число украинцев в статусе временной защиты Евросоюза и мигрантов с украинским гражданством, находившихся в стране до полномасштабного вторжения рф в Украину.
Следующая по численности украинцев земля — Бавария, где наших соотечественников в настоящее время почти 159 тысяч.
Стало известно, в каких регионах Германии больше всего беженцев из Украины
Инфографика: Mediendienst Integration
Много украинцев обосновались в земле Баден-Вюртемберг (более 155 тыс.), Нижняя Саксония (112 тыс.), Хессен (89 тыс.).
Согласно оценке экспертов Destatis, соотношение количества украинских беженцев к количеству местных жителей самое большое в Берлине (1,7%), Гамбурге (1,6%), а также в земле Макленбург — Передняя Померания (1,5%).
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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