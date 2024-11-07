Авторынок под угрозой: как новые правила от правительства приводят к падению продаж и тенизации рынка — Finance.ua

Авторынок под угрозой: как новые правила от правительства приводят к падению продаж и тенизации рынка Сегодня 09:02 — Личные финансы

Авторынок под угрозой: как новые правила от правительства приводят к падению продаж и тенизации рынка

На рынке подержанных автомобилей наблюдается существенный сбой. Многие перекупщики приняли решение снять свои автомобили с продажи, что особенно заметно в сегменте дорогих иномарок стоимостью от 20 тысяч долларов.

Об этом рассказал руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий в комментарии изданию «Комерсант український».

По его словам, уже в октябре наблюдается падение внутренних перерегистраций автомобилей на 20%.

«Это изменение уже привело к почти 20-процентному снижению», — отметил он.

Бучацкий считает, что если перекупщики не найдут новых способов обойти налогообложение, количество продаж может еще уменьшиться. Он подчеркнул, что эти изменения временные, и в конце концов рынок вернется к прежним объемам, поскольку участники рынка адаптируются к новым условиям.

Что говорят в Министерстве финансов

Минфин отметил, что некоторые торговые организации, занимающиеся комиссионной продажей авто, часто занижают стоимость транспортных средств в договорах купли-продажи, что приводит к минимизации налоговых поступлений.

Согласно новым требованиям при продаже грузовиков, прицепов или автобусов физические лица должны предоставлять документ об оценке. При повторной продаже легковых авто, мопедов или мотоциклов в течение года нужно подать либо оценку, либо выписку со среднерыночной ценой.

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Новые правила не предусматривают изменения в налоговых ставках, а лишь уточняют механизм определения налогооблагаемой базы: теперь цена автомобиля должна соответствовать оценке или среднерыночной стоимости, что обеспечит справедливое налогообложение.

Ожидается, что нововведения будут способствовать более прозрачному формированию налогооблагаемой базы и большему соответствию операций рыночным условиям.

Массовое падение продаж подержанных авто

Основной причиной падения продаж эксперт называет постановление Кабинета Министров, изменившее порядок внутренних перепродаж автомобилей.

«Это постановление требует от продавцов указывать рыночную стоимость автомобиля, которая может быть определена через официальный ресурс или по оценке специального эксперта», — объясняет Бучацкий.

Ранее продавцы могли фиксировать символические суммы во избежание уплаты налогов.

На сегодняшний день налог за первую продажу легкового автомобиля составляет 0%, за второй — 5% от рыночной стоимости, а с третьей продажи — 18%. Вместе с военным сбором, который может достигать 5%, общая ставка налогов может превысить 20%.

«Для автомобиля стоимостью 10 тысяч долларов это означает налоговые расходы свыше 2 тысяч долларов», — уточнил Бучацкий.

Эксперт считает, что новые налоговые требования могут привести к тенизации рынка, ведь люди будут искать способы избежать уплаты налогов, например через дарение автомобилей или перерегистрацию на родственников.

Одним из самых распространенных методов ухода от налогов является продажа по техпаспорту. При этом фактически происходит обмен денег на документы, а автомобиль остается в собственности предыдущего владельца.

«Также мы видим возвращение к популярным ранее схемам, таким как оформление поручения. Это позволяет формально оставить автомобиль у предыдущего владельца, однако, фактически новый пользователь получает возможность перерегистрации только в следующем календарном году», — говорит Бучацкий.

В чем преимущество для покупателей

«Те, кто действительно занимается бизнесом, наверное, им пора задуматься над тем, чтобы иметь какую-то юридическую легальность этой деятельности, потому что, во-первых, это нормально иметь оформленный бизнес. Во-вторых, для покупателей действительно тогда появляется некий элемент уверенности, потому что вы сегодня купили автомобиль у неизвестного физического лица и дали ему деньги, и завтра вы его не найдете. Ну, если там что-то не так. Зато если у вас есть юридическое лицо, то из него вы можете подписать договор», — отмечает Станислав Бучацкий.

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Поэтому если компания действительно имеет устоявшийся бренд, историю и физическое местоположение, вероятность ее внезапного закрытия или игнорирования клиентов значительно меньше. Это создает условия для конкуренции, где ключевыми факторами являются репутация, отзывы клиентов и качество сервисного обслуживания.

Комерсант український По материалам:

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