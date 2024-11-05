Средняя стоимость авто в Украине (исследование, инфографика) — Finance.ua

Средняя стоимость авто в Украине (исследование, инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Средняя стоимость авто в Украине (исследование, инфографика)

За год, то есть по сравнению октября-2024 с октябрем прошлого года, на диаграмме, которая показывает наполненность рынка предложениями разных ценовых групп, в целом радикальных изменений не наблюдается.

Однако если рассмотреть данные более подробно, можно заметить, что увеличилось количество сверхбюджетных предложений, ценой до $2 тыс., в то же время уменьшилось присутствие авто ценой свыше $20 тыс.

Ближайшее объяснение таким процессам — покупательная способность граждан, постоянно снижающаяся из-за войны.

средняя цена предложений

Несмотря на определенные перетекания между ценовыми сегментами, о чем упомянуто в предыдущей главе, общее среднее значение цены на вторичном рынке пятый месяц остается неизменным на уровне $5500.

В разрезе отдельных сегментов, с распределением по типу силовой установки, самую низкую среднюю цену, которая по итогам сентября составляет $2500, имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.

За прошедшие 12 месяцев средняя цена в этом сегменте не изменилась, хотя некоторые незначительные колебания наблюдались.

Самый массовый на рынке сегмент — бензиновые автомобили, занимает среднее положение между только что описанными авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь — $5499, фактически на $100 больше, чем месяцем ранее, однако в целом, несмотря на незначительные колебания за прошедшие периоды, средняя цена здесь остается сравнительно стабильной.

За дизельные легковые автомобили с пробегом сейчас в среднем просят $7499, примерно столько же, как и в предыдущие 12 месяцев, которые включены в этот обзор. Все три только что описанных сегмента (в то же время наиболее массовые на вторичном рынке) были достаточно стабильными по показателям средней цены с октября-2023 по октябрь текущего года.

Сегмент авто с гибридными силовыми установками (суммарно все подтипы типа MHEV/HEV/PHEV), в отличие от предыдущих, продолжает колебания, еще и в достаточно заметном диапазоне. Текущее значение средней цены «гибридов» с пробегом составляет $12 700, что на 6 сотен «условных» больше, чем месяцем ранее.

Однако это меньше, чем год назад, когда это значение было более $13 тыс. Главная причина таких скачков средней цены в данном сегменте — небольшое количество объявлений о продаже авто с гибридными силовыми установками.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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