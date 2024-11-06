НБУ планирует обновить требования к базе данных «автогражданки» — Finance.ua

НБУ планирует обновить требования к базе данных «автогражданки»
Национальный банк Украины планирует обновить требования к функционированию Единой централизованной базы данных по «автогражданке».
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Национальный банк предлагает к обсуждению проект Положения о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», — говорится в сообщении.
Проект разработан с целью реализации нового Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», основные положения которого будут введены в действие с 1 января 2025 года.
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Указанный закон предусматривает переход на электронную форму договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, накопление и хранение информации о таких договорах в Единой централизованной базе данных по «автогражданке» с возможностью получения информации и проверки их действительности.
Проект, в частности, определяет:
- обновленный перечень информации о заключенных внутренних и международных договорах «автогражданки» и страховых выплат по таким договорам, которые должны вносить в Базу страховщики — члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины;
- перечень информации о регламентных выплатах по внутренним и международным договорам «автогражданки», что будет вноситься в Базу МТСБУ;
- сроки внесения в Базу информации для обеспечения наличия в ней актуальной и полной информации об автогражданке;
- требования к функционированию Базы, в частности, по обработке, систематизации, накоплению и хранению МТСБУ информации;
- меры по обеспечению защиты информации, содержащейся в базе.
Справка Finance.ua:
- ОСАГО — это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, определенное законодательством. Такой полис защищает водителя от финансовых потерь в случае, если он станет виновником ДТП и нанесет ущерб другому участнику движения. То есть если возникает ДТП по вашей вине, автогражданка покроет расходы на возмещение ущерба, причиненного другому водителю, его автомобилю или здоровью;
- основным преимуществом автогражданки является то, что она защищает ваши финансы в случае аварии. Так, по полису ОСАГО страховая компания платит не застрахованному, а пострадавшему в ДТП.
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