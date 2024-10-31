Украинцы с начала года ввезли легковых авто почти на $3 млрд: из каких стран больше всего — Finance.ua

Украинцы с начала года ввезли легковых авто почти на $3 млрд: из каких стран больше всего Сегодня 21:02 — Личные финансы

Украинцы с начала года ввезли легковых авто почти на $3 млрд: из каких стран больше всего

За 8 месяцев в Украину ввезли легковые авто почти на $3 млрд. С января по август в Украину было импортировано 215,6 тыс. легковых автомобилей (б/у и новых), что на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Общая таможенная стоимость этих авто составила $2,93 млрд, что на 19% больше, чем в прошлом году.

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Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 42,5 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

10 стран поставщиков легковых автомобилей:

1. Германия — 42 468 ед. (-5%).

2. США — 34 590 ед. (+63%).

3. Китай — 25 604 ед. (+102%).

4. Япония — 21 934 ед. (+14%).

5. Республика Корея — 11 159 ед. (+63%).

6. Франция — 10 741 ед. (-36%).

7. Словакия — 9651 ед. (+52%).

8. Мексика — 9391 ед. (+77%).

9. Чехия — 9117 ед. (-21%).

10. Великобритания — 9070 ед. (-8%).

Напомним, спрос на подержанные автомобили из США растет . За 9 месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковушек из США.

Также в сентябре автопарк Украины пополнился более 5,7 тысячи автомобилей с дизельными двигателями. Это на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

1 октября Кабинет Министров Украины принял постановление , в соответствии с которым совершенствуется процедура комиссионной торговли транспортными средствами, в частности, по обязательному представлению документа, подтверждающего стоимость транспортного средства, для заключения договора купли-продажи.

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