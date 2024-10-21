Сколько стоит техническое обслуживание авто и замена расходников — Finance.ua

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Сколько стоит техническое обслуживание авто и замена расходников

Технологии&Авто
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Сколько стоит техническое обслуживание авто и замена расходников
Сколько стоит техническое обслуживание авто и замена расходников
Плановый технический осмотр автомобиля необходимо производить раз в год. Кроме того, нужно заменить расходники, например моторное масло — раз в 10 тысяч км.
Комплексное техобслуживание авто на СТО стоит в среднем 600 грн. В эту цену не входит стоимость трех фильтров, которые нужно менять ежегодно: салона — 220 грн, воздушный — 200 грн и топливный — 500 грн. Это плюс 920 грн в год.
Литр масла стоит около 250 гривен. В седан нужно залить 4−5 литров масла за раз, что обойдется в 1 250 грн.
Кроме того, дважды в год следует заменить шины в авто. Это будет стоить около 1400 грн. Также нужен омыватель стекла — зимний и летний варианты — 400 грн.
Всего получается 4 570 грн.
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Справка Finance.ua:

  • В сентябре автопарк страны пополнили 2,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями. Об этом сообщает Укравтопром.
  • Сентябрьский спрос на импортированные подержанные автомобили с бензиновыми ДВС уменьшился на 16%, до 7,8 тыс. единиц. Впрочем, они охватили 46% первоначальных продаж подержанных легковушек против 44% в прошлом году. Средний возраст составил 10,6 года.
  • В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей стали: Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.

Зеленая карта онлайн

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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