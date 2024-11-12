Авиакомпания «Новой почты» выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев — Finance.ua

Авиакомпания «Новой почты» выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев 12.11.2024, 16:23 — Фондовый рынок

Авиакомпания «Новой почты» выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев

Авиакомпания Supernova Airlines выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев.

Новая почта. Об этом сообщила Новая почта.

Это был грузовой чартерный рейс на собственном самолете Боинг 737−800, состоявшийся 10 ноября.

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«Этот рейс позволил отработать и проверить синхронизацию процедур и процессов по доставке посылок и грузов получателям в Молдове. Следующий шаг — тестирование доставки грузов в Украину с использованием автомобильного транспорта», — сказали в компании.

Там планируется дальнейшее развитие маршрутной сети и постепенное увеличение количества рейсов.

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А также готовятся к открытию регулярных рейсов в США: сейчас идет процесс получения операционных разрешений для полетов в Америку.

Ранее сообщалось , что «Новая почта» планирует запустить межконтинентальные авиарейсы. Авиакомпания Supernova Airlines планирует совершать межконтинентальные рейсы между Украиной и крупными странами. Об этом сообщил директор по маркетингу «Новой почты» Павел Даниман.

«Наш самолет проходит сертификационные полеты, и мы готовимся, чтобы он совершал уже межконтинентальные рейсы. Мы будем ускорять доставку между Украиной и крупными странами, где много трафика посылок», — рассказал он.

Справка Finance.ua:

С 1 октября Новая почта обновила тарифы на услуги по доставке документов, посылок, грузов, паллет, дисков и шин, а также упаковке и отдельным дополнительным услугам.

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