Авиакомпания «Новой почты» выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Авиакомпания «Новой почты» выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев

Фондовый рынок
170
Авиакомпания «Новой почты» выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев
Авиакомпания «Новой почты» выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев
Авиакомпания Supernova Airlines выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев.
Об этом сообщила Новая почта.
Это был грузовой чартерный рейс на собственном самолете Боинг 737−800, состоявшийся 10 ноября.
Читайте также
«Этот рейс позволил отработать и проверить синхронизацию процедур и процессов по доставке посылок и грузов получателям в Молдове. Следующий шаг — тестирование доставки грузов в Украину с использованием автомобильного транспорта», — сказали в компании.
Там планируется дальнейшее развитие маршрутной сети и постепенное увеличение количества рейсов.
Читайте также
А также готовятся к открытию регулярных рейсов в США: сейчас идет процесс получения операционных разрешений для полетов в Америку.
Место для вашей рекламы
Ранее сообщалось, что «Новая почта» планирует запустить межконтинентальные авиарейсы. Авиакомпания Supernova Airlines планирует совершать межконтинентальные рейсы между Украиной и крупными странами. Об этом сообщил директор по маркетингу «Новой почты» Павел Даниман.
«Наш самолет проходит сертификационные полеты, и мы готовимся, чтобы он совершал уже межконтинентальные рейсы. Мы будем ускорять доставку между Украиной и крупными странами, где много трафика посылок», — рассказал он.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • С 1 октября Новая почта обновила тарифы на услуги по доставке документов, посылок, грузов, паллет, дисков и шин, а также упаковке и отдельным дополнительным услугам.
С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.