Аналитики спрогнозировали небывалое подорожание BTC к 2029 году — Finance.ua

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Аналитики спрогнозировали небывалое подорожание BTC к 2029 году

Криптовалюта
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Аналитики спрогнозировали небывалое подорожание BTC к 2029 году
Аналитики спрогнозировали небывалое подорожание BTC к 2029 году
По сравнению со стоимостью на середину июня текущего года к 2029 году цена BTC вырастет на 659%. Первая криптовалюта будет стоить полмиллиона долларов.
Об этом со ссылкой на аналитиков брокерской компании Bernstein сообщило издание Business Insider.
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Эксперты считают, что к концу 2024 года BTC будет стоить 200 тысяч долларов, к 2029 году — 500 тысяч долларов, а к 2033 году — миллион долларов.

Причины роста BTC

Причиной стремительного роста стоимости BTC является бурный спрос на биткоин-биржевые ETF, которые с момента запуска в начале этого года привлекли десятки миллиардов долларов в виде активов.
Аналитики уверены, что этот сильный спрос в сочетании с постоянно уменьшающимся предложением BTC создает зрелую динамику спроса и предложения, что приведет к дальнейшему росту цен на популярную криптовалюту.
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«Этому способствует беспрецедентный спрос на BTC (190 миллиардов долларов AUM в 2025 году против 60 миллиардов долларов сегодня) через биржевые фонды, которыми руководят ведущие мировые менеджеры по управлению активами, а также ограниченное предложение BTC», — отмечают эксперты.
Ранее аналитики предполагали, что BTC достигнет максимума цикла в 150 тысяч долларов в 2025 году, но из-за сильных потоков ETF их ожидания выросли.
Прогноз фирмы стал частью заметки о деятельности компании компании-разработчика программного обеспечения MicroStrategy, которая, по мнению аналитиков, «строит крупнейшую в мире BTC-компанию».
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MicroStrategy аккумулировала 1,1% от общего объема предложения BTC, что составляет около 14,5 миллиарда долларов, в то время как рыночная оценка MicroStrategy составляет 26 миллиардов долларов.
Также в материале отмечено, что 14 июня BTC торговался чуть выше 65 тысяч долларов, что примерно на 12% ниже рекордного максимума BTC, составившего почти 74 тысячи долларов.
Напомним, известный инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки назвал цифровое золото самым простым способом для того, чтобы стать миллионером.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Novyny.live
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