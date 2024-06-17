ТОП-3 самые распространенные «схемы» со сделками на криптобиржах — Finance.ua
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ТОП-3 самые распространенные «схемы» со сделками на криптобиржах

Криптовалюта
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ТОП-3 самые распространенные «схемы» со сделками на криптобиржах
ТОП-3 самые распространенные «схемы» со сделками на криптобиржах
Мошенники могут создавать фейковые сделки с целью влияния на стоимость активов. И такие фейковые сделки могут навредить не только рынку, но и вашему кошельку.
Finance.ua рассказывает о самых распространенных видах мошенничества со сделками на криптобиржах.

Фишинг

В криптовалютном сегменте одной из популярных схем мошенничества является «старый-добрый» фишинг — выманивание данных платежной карты у ее владельца.
Классическая схема обычно предполагает получение сообщения от биржи, где открыт криптокошелек, через мессенджеры (такие как Viber, Telegram и т. д. — Ред.) или электронную почту. Сообщение обычно содержит призыв к выполнению определенных действий, таких как проверка личных данных, просмотр баланса кошелька, участие в акциях и т. п., по ссылке, по которой нужно перейти, выполнить определенные манипуляции…

«Зарегистрированный» брокер

Еще одним распространенным видом обмана является схема, в которой мошенник представляет себя в качестве зарегистрированного брокера.
Настоящий криптовалютный брокер действует как посредник между клиентами и финансовыми рынками.
Фальшивый брокер использует данные зарегистрированного брокера, чтобы убедить инвесторов перечислить средства на его счета для инвестирования.
Пока пользователи обнаруживают подвох, мошенник исчезает, оставляя жертв с пустыми руками. Главное — настоящий брокер даже не подозревает, что его имя используется в таких махинациях.

Феш-трейдинг

Пожалуй, самая популярная разновидность мошенничества при создании фейковых сделок на криптобиржах. Метод использует форму фальшивой торговой стратегии, при которой трейдер покупает и продает ценные бумаги с явной целью подачи на рынок вводящей в заблуждение информации.
В некоторых ситуациях фиктивные сделки совершаются трейдером и брокером, вступающими в сговор друг с другом. В других случаях фиктивные сделки совершаются инвесторами, выступающими как покупатель, так и продавец ценных бумаг.
Феш-трейдинг часто осуществляется в целях искусственного завышения объема торгов ценными бумагами. Это, по сути, соглашения, компенсирующие друг друга и не имеющие коммерческой ценности. В то же время они используются в разных торговых ситуациях.
Полезные советы, как оградить себя от мошенничества, и больше деталей о «схемах» со сделками на крипторынке — в статье по ссылке.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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