Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити Bitcoin Сьогодні 22:31 — Криптовалюта

Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити Bitcoin

Відомий інвестор та автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі назвав цифрове золото найпростішим способом для того, аби стати мільйонером.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

«Bitcoin — це найпростіший спосіб стати мільйонером. Заробляти мільйони підприємцям — це важко. Я знаю. Ви повинні бути справді розумними, цілеспрямованими та щасливими, щоб стати мільйонером, розпочавши власний бізнес. Я зберігаю Bitcoin, тому що Bitcoin виконує важку роботу для мене. Ось чому я його люблю», — написав Кійосакі.

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Проте багато підписників Кійосакі у коментарях зазначили, що зараз для звичайної людини із середньою зарплатою практично неможливо стати мільйонером за допомогою Bitcoin, оскільки перша криптовалюта коштує надто дорого — понад $67 000 за монету.

Зазначимо, Кійосакі не вперше говорить про своє захоплення головною криптомонетою, ба більше — часто ділиться своїм баченням майбутнього Bitcoin. Так, згідно з останнім його прогнозом, ціна Bitcoin може пробити рівень у $350 000 вже до 25 серпня 2024 року. Проте чому інвестор обрав саме цю дату, він не уточнив.

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