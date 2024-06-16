Капитализация мирового рынка криптовалют выросла в прошлом месяце — Finance.ua

Капитализация мирового рынка криптовалют выросла в прошлом месяце Сегодня 23:13 — Криптовалюта

Капитализация мирового рынка криптовалют выросла в прошлом месяце

После несколько нестабильного апреля рынок криптовалют восстановился в мае, завершив месяц с ростом общей рыночной капитализации на 8,6%.

Об этом сообщили в Binance Research.

По словам аналитиков, два значительных регуляторных события способствовали этому рыночному ралли: предварительное утверждение спотовых ETF на ETH Американской комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и принятие Акта о финансовых инновациях и технологиях XXI века (FIT21) Палатой представителей США.

По рыночной капитализации завершили месяц с ростом цен следующие монеты:

Solana стала самым сильным игроком в мае с ростом цены на 33,9%. Ее DeFi TVL увеличилась на 33,4% - до $4,84 млрд, а ежемесячный объем торгов на ее DEX цепочке достиг $31,2 млрд благодаря сильным показателям memecoins на Solana, таким как BONK и WIF.

ETH начал сильное ралли, что предшествовало неожиданному утверждению спотовых ETF на ETH от SEC, возрастая на 26,8% в течение месяца. Утверждение, состоявшееся 23 мая, стало заметной победой для отрасли, усиливая выступление эфира и запуская ралли на всем рынке.

TON, третий по результативности участник месяца, показал рост цены на 24,2%, а его DeFi TVL вырос на 227,8% - до $326 млн.

После ралли ETH цены на ERC-20 memecoins также выросли, в частности DOGE и SHIB выросли на 19,9% и 11,4% за месяц соответственно.

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AVAX вырос на 12,4%, а вырос на 12,4%, а BTC — на 12,2%, поскольку спотовые ETF на BTC имели 14 дней чистых поступлений.

В соответствии с более широкими рыночными тенденциями XRP, BNB и ADA имели более скромные приросты на 6,1%, 5,6% и 4,7%.

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