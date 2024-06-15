Эксперт прогнозирует подорожание BTC до $100 тыс. перед выборами президента США — Finance.ua

Эксперт прогнозирует подорожание BTC до $100 тыс. перед выборами президента США Сегодня 23:13 — Криптовалюта

Эксперт прогнозирует подорожание BTC до $100 тыс. перед выборами президента США

до 100 тысяч долларов. Эксперт банка Standard Chartered Джефф Кендрик прогнозирует подорожание Bitcoin на фоне выборов президента США, которые состоятся осенью 2024 года. По мнению аналитика, первая криптовалюта может вырасти

Об этом пишет издание The Block.

Он также отметил, что в случае победы Дональда Трампа первую криптовалюту будет ждать еще один шанс на рост.

Как передает издание, эксперт отметил, что Bitcoin может пересечь отметку в 100 тысяч долларов уже перед выборами президента США.

При этом, по мнению Кендрик, в случае, если победит Дональд Трамп, есть вероятность, что Bitcoin вырастет до 150 тысяч долларов. В таком случае капитализация первой криптовалюты может вырасти до 3 триллионов долларов.

«Команда Байдена проявила прагматизм, частично одобрив спотовые Ethereum-ETF. Но затем президент ветировал резолюцию об отмене SAB 121. Трамп по-прежнему кажется лучшим выбором», — высказался эксперт.

Читайте также Более четверти украинцев владеют криптой

Эксперт имеет в виду инициативу некоторых членов Сената. Эта резолюция могла отменить руководство SAB 121 Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Речь идет о руководстве, согласно которому банки должны отражать криптоактивы клиентов на балансе.

Тем не менее президент США Джо Байден выступил против этой резолюции: по его мнению, это могло бы поставить интересы инвесторов под угрозу. Параллельно с этим Дональд Трамп, кандидат в президенты США, публично поддерживает криптовалюту.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Informator По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.