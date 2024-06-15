Эксперт прогнозирует подорожание BTC до $100 тыс. перед выборами президента США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт прогнозирует подорожание BTC до $100 тыс. перед выборами президента США

Криптовалюта
1
Эксперт прогнозирует подорожание BTC до $100 тыс. перед выборами президента США
Эксперт прогнозирует подорожание BTC до $100 тыс. перед выборами президента США
Эксперт банка Standard Chartered Джефф Кендрик прогнозирует подорожание Bitcoin на фоне выборов президента США, которые состоятся осенью 2024 года. По мнению аналитика, первая криптовалюта может вырасти до 100 тысяч долларов.
Об этом пишет издание The Block.
Он также отметил, что в случае победы Дональда Трампа первую криптовалюту будет ждать еще один шанс на рост.
Читайте также
Как передает издание, эксперт отметил, что Bitcoin может пересечь отметку в 100 тысяч долларов уже перед выборами президента США.
При этом, по мнению Кендрик, в случае, если победит Дональд Трамп, есть вероятность, что Bitcoin вырастет до 150 тысяч долларов. В таком случае капитализация первой криптовалюты может вырасти до 3 триллионов долларов.
«Команда Байдена проявила прагматизм, частично одобрив спотовые Ethereum-ETF. Но затем президент ветировал резолюцию об отмене SAB 121. Трамп по-прежнему кажется лучшим выбором», — высказался эксперт.
Читайте также
Эксперт имеет в виду инициативу некоторых членов Сената. Эта резолюция могла отменить руководство SAB 121 Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Речь идет о руководстве, согласно которому банки должны отражать криптоактивы клиентов на балансе.
Тем не менее президент США Джо Байден выступил против этой резолюции: по его мнению, это могло бы поставить интересы инвесторов под угрозу. Параллельно с этим Дональд Трамп, кандидат в президенты США, публично поддерживает криптовалюту.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Informator
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.