Более четверти украинцев владеют криптой — Finance.ua

Более четверти украинцев владеют криптой Сегодня 16:04 — Личные финансы

Более четверти украинцев владеют криптой

26% украинцев среди опрошенных жителей городов с населением более 100 000 человек утверждают, что владеют криптовалютами. Эта цифра — более четверти опрашиваемых, показывает значительный уровень восприятия криптовалюты и ставит Украину и ее население на шаг ближе к mass adoption, или массовому внедрению технологии блокчейн и криптовалют в повседневную жизнь.

Об этом свидетельствует исследование отношения населения Украины к криптовалютам, которое провела одна из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT вместе с Gradus Research.

Среди причин, по которым они пользуются криптовалютой, украинцы указывают ее популярность и актуальность (47%), инвестиционные возможности (40%) и потенциально высокий доход (38%). Не менее популярны такие факторы как защита от инфляции, открытость, доступность и анонимность.

Что же происходит с теми, кто еще не пользуется криптовалютой и не владеет ею? Как видно из исследования, 50% опрошенных заинтересованы в том, чтобы начать пользоваться цифровыми активами, а 37% не заинтересованы. Таким образом, большинство тех, кто еще не владеет криптовалютой, в будущем рассматривает возможности ее приобретения, что открывает новые горизонты развития индустрии в Украине.

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Основной причиной не пользоваться криптовалютой респонденты называют нехватку знаний и понимания (64%).

Что вообще думают о криптах

Если говорить об убеждениях относительно криптовалют, то 53% респондентов согласны с утверждением, что криптовалюта — это будущее денег, их новый вид или новая финансовая система. А 74% украинцев верят, что на криптовалюте можно заработать. Такие оптимистичные утверждения отражают общее восприятие идеи криптовалют и подготавливают почву для дальнейшего развития этой отрасли.

Результаты исследования подтверждают, что криптовалюты имеют большой потенциал в современной Украине. Значительное количество людей верят в них и активно пользуются, видя возможности заработка на цифровых инвестициях. Что более интересно, большинство людей, еще не пользующихся цифровыми активами, проявляют заинтересованность в них. В свою очередь, это указывает на перспективы развития рынка криптовалют в Украине.

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