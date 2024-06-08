Каждый 13-й житель планеты владеет криптовалютой: где в мире больше всего криптоинвесторов — Finance.ua

Каждый 13-й житель планеты владеет криптовалютой: где в мире больше всего криптоинвесторов Сегодня 23:32 — Криптовалюта

Каждый 13-й житель планеты владеет криптовалютой: где в мире больше всего криптоинвесторов

Сейчас в мире уже есть 562 владельца того или иного количества криптовалюты . Это примерно каждый 13-й житель нашей планеты. Эксперты рассказывают о глобальном буме популярности криптовалют. Популярность «монет» продолжает стремительно расти.

Об этом говорит глобальный аналитический отчет на сайте Bitcoin.com.

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Сообщается, что отчет готовила финтех-компания Triple A. Она демонстрирует значительный рост числа владельцев крипты по всему миру. В 2024 году таких людей уже 562 миллиона. Прирост по сравнению с 2023 годом составил 142 миллиона.

Это означает, что сегодня той или иной «монетой» владеет каждый 13-й житель нашей планеты. Если переводить это в проценты, то сейчас владельцев крипты в мире примерно 6,8%.

Где в мире больше всего криптоинвесторов

Интересно, что наиболее заметен рост популярности криптовалют в Азии. Ранее этот регион и так доминировал в перечне криптоинвесторов.

В 2023 году в Азии насчитывалось около 268 миллионов владельцев криптовалют. В 2024 году это число составило уже 327 миллионов. Прирост — 22%.

«Таких темпов роста нет больше нигде в мире», — говорится в отчете.

Второе место на планете по количеству криптоинвесторов занимает Северная Америка. Прежде всего, это Соединенные Штаты и Канада. Там количество выросло с 52 до 72 миллионов. Это 38,6% процентов в год.

Однако еще больше поражает Южная (Латинская) Америка. Там темпы роста составили 116%. Количество владельцев крипты выросло почти вдвое и сейчас составляет 55 миллионов человек.

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Есть в рейтинге и Украина. У нас количество криптобизнесменов выросло на 10% за год.

«Интерес к цифровым финансовым активам растет во всем мире, что говорит о том, что криптовалюты прочно входят в повседневную жизнь и играют все более заметную роль в глобальной финансовой системе. По прогнозам аналитиков, уже в ближайшие годы криптовалюты будут использовать сотни миллионов людей в каждом регионе планеты», — резюмируется в отчете.

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