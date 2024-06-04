ТОП-5 стран мира по уровню интереса к Bitcoin — Finance.ua

ТОП-5 стран мира по уровню интереса к Bitcoin 04.06.2024, 01:01 — Криптовалюта

ТОП-5 стран мира по уровню интереса к Bitcoin

Украина в этом списке на 53-м месте. Нигерия возглавила рейтинг стран мира по уровню интереса к Bitcoin, согласно Google Trends в этом списке на 53-м месте.

Рейтинг

Нигерия получила 100 баллов.

Сальвадор, где Bitcoin признан платежным средством, находится на втором месте с отметкой в ​​97.

Пятерку лидеров замыкают Эфиопия, Швейцария и Бразилия.

Отметим, рейтинг составлен на основании количества запросов «bitcoin» в поисковой службе Google за последние сутки со 2 по 3 июня 2024 года. При изменении этих параметров список изменяется.

В частности, на кривой за 30 или 90 дней лидером будет Сальвадор. Это может указывать на рост интереса населения Нигерии к первой криптовалюте на фоне жесткой политики надзорных органов.

На графике видно, что пик интереса к Bitcoin за последние месяцы приходится на период халвинга в сети. После этого он начал постепенно снижаться с небольшими и непродолжительными скачками.

Нормативный климат в Нигерии

В октябре 2021 года Нигерия стала первой страной в Африке с собственной цифровой валютой центробанка (CBDC) — eNaira. Однако проект провалился. Через год уровень принятия этого платежного средства составил 0,5%.

Примечательно, что заинтересованность местного населения в криптоактивах в целом остается высокой, несмотря на давление властей на этот сектор. В частности, в феврале 2022 года правительство запретило банкам обслуживать криптокомпании.

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В феврале 2024 года появилась информация, что власти планируют полную блокировку криптобирж в рамках усилий по стабилизации курса национальной валюты. По мнению правительства, его обрушил P2P-сектор, поддерживаемый этими платформами.

В марте местный регулятор обнародовал новые рекомендации для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов. В частности, он предложил увеличить регистрационный сбор на 400%. При этом CEO компании, планирующей легально работать в Нигерии, должен проживать в стране.

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