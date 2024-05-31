Как вывести Notcoin на биржу? — Finance.ua

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Как вывести Notcoin на биржу?

Криптовалюта
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Как вывести Notcoin на биржу?
Как вывести Notcoin на биржу?

Что такое Notcoin?

Notcoin, или NOT, это крипто токен, который можно было майнить в одноименной игре на платформе приложения Telegram. Фарминг осуществлялся бесплатно, а также дополнительные бонусы в токенах начислялись за выполнение задач типа подписки на телеграм-каналы и твиттеры партнеров, а также за приглашение друзей в игру.

Когда можно будет вывести Notcoin?

Уже :) Листинг токена Notcoin состоялся 16 мая на основных криптобиржах. Этап ваучеров уже прошел, поэтому в этой статье мы дадим детальную инструкцию о выводе Notcoin в более реальные деньги на аккаунт одной из криптобирж, чтобы можно было свободно использовать этот актив и обменивать его.

Пошаговая инструкция — как вывести Notcoin на криптобиржу

Сначала нужно зайти на свой Notcoin:
Как вывести Notcoin на биржу?
Этот скриншот был сделан до официального листинга, поэтому фраз о предстоящем листинге у вас уже не будет. Нажимаем ‘claim'.
Здесь у нас будут варианты — подключить Telegram-кошелек или Tonkeeper, отдельное приложение, которое можно скачать на Google Play или App Store (нужна регистрация).
Выполняем добавление кошелька и продолжаем:
Как вывести Notcoin на биржу?
Рядом с цифрами с балансом токена Notcoin видим две кнопки — с плюсиком и со стрелочкой. Нам нужно нажать ту, что со стрелочкой.
Видим варианты:
● Вывести средства на одну из криптобирж
● Вывести средства на телеграм-кошелек
● Застейкать NOT на один месяц, чтобы получить больше. Кстати, никто не знает условий стейкинга, просто один месяц и гипотетическая награда после.
Кликаем на первом варианте, Exchanges (биржи):
Здесь у нас есть опции трех бирж: Binance, ByBit и OKX. Мы будем описывать процесс вывода на ByBit, но он очень похож на процесс вывода на любую другую биржу. Обратите внимание, что комиссия за вывод на любую биржу составляет полтора процента.
Далее бот спрашивает, есть ли у вас регистрация аккаунта, нажимаем ‘Yes, I have it':
Нам нужно внимательно скопировать электронный адрес кошелька и МЕМО, то есть тег.
Для этого переходим в ByBit. Идем на Спот и ищем монету NOT:
Выбираем ее и ищем внизу кнопку «пополнение»:
Копируем адрес и мемо, это обязательно нужно для пополнения депозита!
Как вывести Notcoin на биржу?
Вставляем адрес и мемо в соответствующие поля на платформе NOT. Не забудьте проверить первые и последние три символа в кошельке — таким образом вы можете обезопасить себя от мошенничества, связанного с подменой адреса криптокошелька.
Нажимаем ‘Keep going'. Вот и вся инструкция! Оплата прошла успешно. Теперь остается только ждать.
Кстати, в первые несколько дней после листинга токена была заблокирована возможность выводить на биржи, только на телеграм-кошелек. Кто-то думает, что это просто была временная техническая неполадка, а кто-то паникует о том, что таким образом искусственно удерживали курс Notcoin от резкого падения. Ведь все, кто хотел заработать на этом дропе, практически в один момент начали продавать монеты.
Как вывести Notcoin на биржу?
Что дальше делать с Notcoin? Кто-то сразу распродал, а кто-то держит до последнего в надежде на невероятный рост. Хотим напомнить, что каким бы ни было ваше решение — покупать, продавать и обменивать криптовалюту можно на Obmify. Это сервис мониторинга онлайн обменников, который вручную проверяет каждый сервис и предлагает только надежные и выгодные платформы, где можно обменивать без регистрации. На Obmify есть собственный рейтинг с реальными отзывами, так что выбрать обменник становится намного проще. Попробуйте, вам обязательно понравится!
По материалам: obmify.com
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